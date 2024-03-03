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Збільшилася кількість загиблих внаслідок дронової атаки на Одесу 23 лютого

У лікарні померла 61-річна місцева мешканка.

Збільшилася кількість загиблих внаслідок дронової атаки на Одесу 23 лютого
фото ілюстративне
Фото: mvs.gov.ua

Збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки ворожими безпілотниками Одеси 23 лютого. У лікарні померла 61-річна жінка, яка отримала важкі травми.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Жінка, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого 2024 р. сьогодні, на жаль, померла у лікарні. Весь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким - критичним, вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе… Одеситці був 61 рік", – повідомив він.

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