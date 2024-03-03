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Сили оборони знищили ворожу ракету Х-31П, якою РФ атакувала Одещину

Ворог випустив ракету з акваторії Чорного моря.

Сили оборони знищили ворожу ракету Х-31П, якою РФ атакувала Одещину
Фото: Сили оборони півдня України

Російська авіація атакувала Одеську область ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря. Бійцям Сил оборони півдня вдалося знищити повітряну ціль.

"Близько опівдня з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, в напрямку південних районів області випустив ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність над морем", ідеться у повідомленні Сил оборони півдня у Telegram.

Також, зазначається, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони. "Будьте уважні і свідомі. При попередженні про небезпеку переходьте в укриття!", — додають у ЗСУ.

2 березня Росія атакувала Одесу безпілотниками. Внаслідок падіння "Шахеда" на багатоповерхівку, загинули десятеро людей, з них троє дітей. Також відомо, що двоє потерпілих перебувають у важкому стані в лікарні. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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