Сили оборони знищили ворожу ракету Х-31П, якою РФ атакувала Одещину

Російська авіація атакувала Одеську область ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря. Бійцям Сил оборони півдня вдалося знищити повітряну ціль.

"Близько опівдня з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, в напрямку південних районів області випустив ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність над морем", ідеться у повідомленні Сил оборони півдня у Telegram.

Також, зазначається, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони. "Будьте уважні і свідомі. При попередженні про небезпеку переходьте в укриття!", — додають у ЗСУ.

2 березня Росія атакувала Одесу безпілотниками. Внаслідок падіння "Шахеда" на багатоповерхівку, загинули десятеро людей, з них троє дітей. Також відомо, що двоє потерпілих перебувають у важкому стані в лікарні. Пошуково-рятувальні роботи тривають.