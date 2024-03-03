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"Кортеж" за $5000: на кордоні із Молдовою затримали групу ухилянтів

Нелегали замовили "трансфер" за кордон через інтернет.

"Кортеж" за $5000: на кордоні із Молдовою затримали групу ухилянтів
На кордоні з Молдовою затримали ухилянтів
Фото: ДПСУ

У Одеській області затримали групу чоловіків, які намагалися нелегально потрапити за кордон. Для цього вони скористалися "послугами" супроводжуючого, який мав попередити викриття.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України. 

"На Одещині, неподалік придністровського сегменту українсько-молдовського кордону, охоронці держрубежу Подільського загону зупинили два легковики, в яких слідувало 6 осіб", – зазначено у повідомленні.

Водій "Форда"мав доставити чотирьох чоловіків до пункту призначення, щоб вони мали можливість незаконно перетнути кордон. 

"Аби "подорожні" не потрапили до рук прикордонників, їм допомагав спостерігач, який їхав попереду. Однак, не судилося, поблизу одного з сіл Роздільнянського району, порушників затримали прикордонники", – повідомили у ДПСУ.

Як з’ясувалося, кожен пасажир мав сплатити по 5000 доларів США організатору – адміністратору групи в інтернет-месенджері, який керував їхньою "подорожжю" за кордон.

Щодо водія-перевізника та спостерігача направили повідомлення до Нацполіції.  Стосовно чотирьох пасажирів складено протоколи про адміністративне правопорушення, справи скеровано до суду.

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