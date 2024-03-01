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Повідомлено про підозру прикордоннику-зраднику, який виступав на росТБ як український "майор-зв’язківець"

Його звинувачують у державній зраді та дезертирстві.

Повідомлено про підозру прикордоннику-зраднику, який виступав на росТБ як український "майор-зв’язківець"
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді прикордоннику, який перейшов на бік ворога та брав участь у пропагандистських шоу росіян.

Про це повідомила прресслужба ДБР.

Наприкінці грудня 2023 року в мережі поширилося відео сюжету пропагандистського телеканалу "Россия-1", в якому стверджувалося, що нібито український "майор-зв’язківець", який володіє "секретною інформацією", перейшов на бік Росії.

ДБР разом із Службою безпеки почали розслідування.

Встановлено, що прикордонник під час щорічної відпустки виїхав до Німеччини начебто відвідати дружину та дитину. З  відпустки він не повернувся, натомість виїхав на територію Росії. Там він дав інтерв’ю програмі "Вєсті" і називав дії української влади щодо захисту країни "терористичними".

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 та ч. 4 ст. 410 КК України. Санкції статей передбачають покарання аж до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, ранвше голова СБУ повідомив про 22 вироки щодо кліриків-зрадників.

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