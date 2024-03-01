Сили оборони ліквідували ще 920 окупантів, 17 ворожих танків, 30 бронемашин та три літаки

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ .

За минулу добу Сили оборонии ліквідували ще 920 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 414 680 військових.

Загалом Росія вже втратила в Україні 414 680 військових.

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