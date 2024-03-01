Сили оборони ліквідували ще 920 окупантів, 17 ворожих танків, 30 бронемашин та три літаки

За минулу добу Сили оборонии ліквідували ще 920 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 414 680 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 414680 (+920) осіб
- танків - 6610 (+17)
- бойових броньованих машин -12582 (+30)
- артилерійських систем - 10106 (+36)
- РСЗВ - 1000 (+0)
- засоби ППО - 691 (+1)
- літаків - 345 (+3)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7794 (+26)
- крилаті ракети - 1912 (+0)
- кораблі /катери - 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13206 (+54)
- спеціальна техніка - 1611 (+10).
Дані уточнюються.
- Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 реактивних системах залпового вогню БМ-21 “Град”, 2 артилерійських засобах, 2 пунктах управління, 1 складу боєприпасів, 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.