На Харківщині розширять перелік населених пунктів, де проводиться евакуація

У Харківській області планують проведення примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Зараз там проживають родини зі 161 дитиною. Щоденно вони ризикують життями, адже росіяни використовують увесь арсенал зброї: артилерію, БПЛА, міномети, авіацію”, - написав Синєгубов.
Він додав, що у 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини. В них планується обов'язкова евакуація.
Начальник ОВА запевнив, що влада допомагає евакуюватися, для цього залучені майже 20 волонтерських організацій обласного координаційного центру.
За весь час в безпечніші умови переїхали 28 329 осіб, з них 869 дітей. З початку цього року – півтори тисячі людей, з них 140 дітей.
“ОВА, волонтери, міжнародні організації надають допомогу, супровід, житло на перший час й не тільки”, - наголосив Синєгубов.