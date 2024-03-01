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На Харківщині розширять перелік населених пунктів, де проводиться евакуація

В селах, де проведуть примусову евакуацію родин із дітьми, проживає 161 дитина.

На Харківщині розширять перелік населених пунктів, де проводиться евакуація
Евакуація людей з Харківщини (архівне фото)
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Харківській області планують проведення примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Зараз там проживають родини зі 161 дитиною. Щоденно вони ризикують життями, адже росіяни використовують увесь арсенал зброї: артилерію, БПЛА, міномети, авіацію”, - написав Синєгубов.

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Він додав, що у 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини. В них планується обов'язкова евакуація.

Начальник ОВА запевнив, що влада допомагає евакуюватися, для цього залучені майже 20 волонтерських організацій обласного координаційного центру. 

За весь час в безпечніші умови переїхали 28 329 осіб, з них 869 дітей. З початку цього року – півтори тисячі людей, з них 140 дітей. 

“ОВА, волонтери, міжнародні організації надають допомогу, супровід, житло на перший час й не тільки”, - наголосив Синєгубов. 

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