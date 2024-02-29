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Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Із цієї посади Президент звільнив Олега Гуляка.

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ
Володимир Карпенко
Фото: Сухопутні війська ЗС України

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Сил логістики Збройних Сил України.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

Цю посаду обіймав Олег Гуляк.

Олег Гуляк
Фото: Генштаб ЗСУ
Олег Гуляк

Іншим указом Зеленський призначив керувати Силами логістики бригадного генерала Володимира Карпенка, який до цього був командувачем логістики Командування Сухопутних військ.

Хто такий Олег Гуляк

  • Генерал-майор - родом із Миколаївщини. У Збройних Силах України – з 1993 року. Розпочинав свою військову кар’єру на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії (м. Болград, Одеська область).
  •  У 2004 році та 2005 роках брав участь у миротворчих операціях у складі окремого механізованого батальйону Українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак.
  • З 2007 по 2010 роки – командир 95 окремої аеромобільної бригади (м. Житомир).
  • Учасник російсько-української війни з 2017 року, обіймав посаду заступника командувача силами Антитерористичної операції.
  • Очолював також Військову академію (м. Одеса). У вересні 2021 року тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив Гуляка командувачем Сил логістики.
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