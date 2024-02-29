Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Сил логістики Збройних Сил України.
Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.
Цю посаду обіймав Олег Гуляк.
Іншим указом Зеленський призначив керувати Силами логістики бригадного генерала Володимира Карпенка, який до цього був командувачем логістики Командування Сухопутних військ.
Хто такий Олег Гуляк
- Генерал-майор - родом із Миколаївщини. У Збройних Силах України – з 1993 року. Розпочинав свою військову кар’єру на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії (м. Болград, Одеська область).
- У 2004 році та 2005 роках брав участь у миротворчих операціях у складі окремого механізованого батальйону Українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак.
- З 2007 по 2010 роки – командир 95 окремої аеромобільної бригади (м. Житомир).
- Учасник російсько-української війни з 2017 року, обіймав посаду заступника командувача силами Антитерористичної операції.
- Очолював також Військову академію (м. Одеса). У вересні 2021 року тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив Гуляка командувачем Сил логістики.