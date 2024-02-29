Іншим указом Зеленський призначив керувати Силами логістики бригадного генерала Володимира Карпенка, який до цього був командувачем логістики Командування Сухопутних військ.

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