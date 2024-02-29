"Українська бронетехніка" спростувала свій зв'язок із Пашинським

"Нас, як компанію, пов’язує винятково членство у «Національній асоціації підприємств оборонної промисловості», яку він очолив з перших днів повномасштабного вторгнення", - заявило товариство.

ТОВ «Українська бронетехніка» заявила, що не має жодного звʼязку зі головою Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергієм Пашинським, якому інкримінують привласнення нафтопродуктів Курченка.

Про це йдеться в заяві товариства, опублікованій на його фейсбук-сторінці.

"29 лютого 2024 року низка засобів масової інформації оприлюднили однотипний за формою, змістом і заголовком матеріал. Вважаємо, що дана публікація має всі ознаки замовної, адже викладена в тексті інформація не відповідає дійсності, не містить ніяких джерел інформації, а представники видання, готуючи матеріал, не зверталися за коментарем до нашої компанії", - йдеться в тексті.

"Українська бронетехніка" наголосила, що "не мала і не має жодного звʼязку з Сергієм Пашинським".

"Нас, як компанію, пов’язує винятково членство у «Національній асоціації підприємств оборонної промисловості», яку він очолив з перших днів повномасштабного вторгнення - 9 березня 2022 року. Розцінюємо поширення таких публікацій як медійну атаку на компанію, метою якої є зрив виробництва, поставок зброї та військової техніки та послаблення обороноздатності держави", - наголосили у товаристві.

Про який "зв'язок" Пашинського і "Української бронетехніки" йдеться

На сайті "Коротко про" вийшла публікація "Збройовий барон" Пашинський. Історія кримінального збагачення на війні", у якій розповідається, що Міністерство оборони України намагається через суд стягнути гроші за невиконані контракти на постачання зброї з компанії "Українська бронетехніка", яку пов’язують із колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським.

У матеріалі з посиланням на джерела в силових структурах і оборонному бізнесі, стверджується, що з початком повномасштабного вторгнення "Українська бронетехніка" стала одним із основних контрагентів Міністерства оборони. Пізніше, коли відбулася диверсифікація постачальників озброєння, виникли серйозні запитання до контрактів 2022 року. Зокрема, щодо угод з "Українською бронетехнікою".

Що відомо про справу Пашинського