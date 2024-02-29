"Українська бронетехніка" спростувала свій зв'язок із Пашинським

ТОВ «Українська бронетехніка» заявила, що не має жодного звʼязку зі головою Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергієм Пашинським, якому інкримінують привласнення нафтопродуктів Курченка.
Про це йдеться в заяві товариства, опублікованій на його фейсбук-сторінці.
"29 лютого 2024 року низка засобів масової інформації оприлюднили однотипний за формою, змістом і заголовком матеріал. Вважаємо, що дана публікація має всі ознаки замовної, адже викладена в тексті інформація не відповідає дійсності, не містить ніяких джерел інформації, а представники видання, готуючи матеріал, не зверталися за коментарем до нашої компанії", - йдеться в тексті.
"Українська бронетехніка" наголосила, що "не мала і не має жодного звʼязку з Сергієм Пашинським".
"Нас, як компанію, пов’язує винятково членство у «Національній асоціації підприємств оборонної промисловості», яку він очолив з перших днів повномасштабного вторгнення - 9 березня 2022 року. Розцінюємо поширення таких публікацій як медійну атаку на компанію, метою якої є зрив виробництва, поставок зброї та військової техніки та послаблення обороноздатності держави", - наголосили у товаристві.
Про який "зв'язок" Пашинського і "Української бронетехніки" йдеться
- На сайті "Коротко про" вийшла публікація "Збройовий барон" Пашинський. Історія кримінального збагачення на війні", у якій розповідається, що Міністерство оборони України намагається через суд стягнути гроші за невиконані контракти на постачання зброї з компанії "Українська бронетехніка", яку пов’язують із колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським.
- У матеріалі з посиланням на джерела в силових структурах і оборонному бізнесі, стверджується, що з початком повномасштабного вторгнення "Українська бронетехніка" стала одним із основних контрагентів Міністерства оборони. Пізніше, коли відбулася диверсифікація постачальників озброєння, виникли серйозні запитання до контрактів 2022 року. Зокрема, щодо угод з "Українською бронетехнікою".
Що відомо про справу Пашинського
- Обвинувачення стосується періоду, коли екснардеп очолював президентську адміністрацію, і так званої справи пального Курченка. Слідство вважає, що Пашинський разом із бізнесменом Сергієм Тищенком та низкою інших пов'язаних осіб вирішили заволодіти нафтопродуктами – 97 000 тонн палива, що після повалення влади Віктора Януковича арештували у фірм Курченка. Збитки державі оцінили в 967 млн гривень.
- У НАБУ стверджують - фігуранти створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.
- Слідство каже, що держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.
- Сам Пашинський звинувачення відкидає і вбачає в діях правоохоронців "опосередковану роботу на країну-агресора, якій заради зриву боєздатності ЗСУ конче потрібно усунути мене від моїх посадових обов’язків як голови «Національної асоціації підприємств оборонного сектору»".
- Днями Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
- Опісля підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за нього заставу.