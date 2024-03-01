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У Києві підвищився рівень води в Дніпрі. КМВА запевнила, що загрози наразі немає

Підвищення рівня води становить близько шести сантиметрів на добу. 

У Києві підвищився рівень води в Дніпрі. КМВА запевнила, що загрози наразі немає
Ілюстративне фото: річка Дніпро у Києві
Фото: Вікіпедія

У Києві внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля на річці Дніпро спостерігається підвищення рівня води. Зростання становить близько шести см за добу, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Станом на 08:00 рівень води в Дніпрі біля моста "Метро" становив 567 см над "0" поста. Температура води – 2,4 градуси за Цельсієм. 

"Внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля на річці Дніпро, в межах міста Києва спостерігається підвищення рівня води, приблизно на 6 см за добу, з початковим затопленням заплави", – повідомив Попко. 

Вода прибуває – за останні вісім днів рівень Дніпра в межах Києва піднявся приблизно на 65 см. 

"Але наразі небезпеки немає", – запевнив голова КМВА.

Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий). Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічного водопілля триває. 

Укргідрометцентру каже, що до 5 березня внаслідок скидів води з Київського водосховища на річці Дніпро у Києві можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

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