У Києві підвищився рівень води в Дніпрі. КМВА запевнила, що загрози наразі немає

Підвищення рівня води становить близько шести сантиметрів на добу.

У Києві внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля на річці Дніпро спостерігається підвищення рівня води. Зростання становить близько шести см за добу, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Станом на 08:00 рівень води в Дніпрі біля моста "Метро" становив 567 см над "0" поста. Температура води – 2,4 градуси за Цельсієм.

"Внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля на річці Дніпро, в межах міста Києва спостерігається підвищення рівня води, приблизно на 6 см за добу, з початковим затопленням заплави", – повідомив Попко.

Вода прибуває – за останні вісім днів рівень Дніпра в межах Києва піднявся приблизно на 65 см.

"Але наразі небезпеки немає", – запевнив голова КМВА.

Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий). Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічного водопілля триває.

Укргідрометцентру каже, що до 5 березня внаслідок скидів води з Київського водосховища на річці Дніпро у Києві можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.