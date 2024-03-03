По Нікопольщині, що у Дніпропетровській області, російська армія сьогодні била 11 разів. Зокрема, запускала дрони-камікадзе та обстрілювала із артилерії.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Артобстріли та дрони-камікадзе. Сьогодні Нікопольщина пережила 11 ворожих атак. Гатили росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах", – повідомив він.
У Покровській громаді постраждала жінка. 51-річна потерпіла лікуватиметься вдома.
Загалом агресор пошкодив 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд. Ще 2 – знищив.
Понівечені 4 авто: легкове та вантажні. Пошкоджена лінія електропередач.
На решті територій Дніпропетровщини було тихо.