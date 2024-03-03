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Окупанти 11 разів атакували Нікопольщину. Постраждала жінка

Армія РФ пошкодила по 13 будинків і господарських споруд, 2 – знищила. 

Окупанти 11 разів атакували Нікопольщину. Постраждала жінка
Наслідки атаки на Нікопольщину
Фото: Дніпропетровська ОВА

По Нікопольщині, що у Дніпропетровській області, російська армія сьогодні била 11 разів. Зокрема, запускала дрони-камікадзе та обстрілювала із артилерії.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Артобстріли та дрони-камікадзе. Сьогодні Нікопольщина пережила 11 ворожих атак. Гатили росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах", – повідомив він.

У Покровській громаді постраждала жінка. 51-річна потерпіла лікуватиметься вдома. 

Наслідки атаки на Нікопольщину
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки на Нікопольщину

Наслідки атаки на Нікопольщину
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки на Нікопольщину

Загалом агресор пошкодив 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд. Ще 2 – знищив. 

Понівечені 4 авто: легкове та вантажні. Пошкоджена лінія електропередач.

На решті територій Дніпропетровщини було тихо.

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