Туреччина знову заговорила про потребу переговорів з Росією задля припинення війни в Україні

Турецький міністр закордонних справ зробив відповідну заяву після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим.

Туреччина висловила надію, що переговори з приводу припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом.

Про це сказав турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан після завершення дипломатичного форуму у місті Анталія, де зустрічався з російським колегою Сергієм Лавровим, передає Reuters.

"Щодо України, ми вважаємо, що обидві сторони досягли межі того, що вони можуть отримати через війну. Ми вважаємо, що настав час розпочати діалог щодо припинення вогню", - сказав Фідан.

Він підкреслив, що переговори не означають визнання окупації з боку РФ, але питання суверенітету і припинення вогню повинні бути предметом окремих обговорень. За словами Фідана, масштабні людські втрати, поранення понад 500 000 осіб і повна руйнація інфраструктури України вимагають термінових кроків.

"Це не є та реальність, яку ми можемо прийняти. Щоб зупинити це, потрібні дискусії, і всі сторони повинні підтримати ідею дипломатичного вирішення війни", - додав Фідан.