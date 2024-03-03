Ізраїль та ХАМАС не змогли домовитися про звільнення заручників

Ізраїль та ХАМАС не змогли дійти згоди щодо обміну заручниками. ХАМАС надав відповідь щодо рамок угоди, укладеної в Парижі минулих вихідних.

Про це повідомив ізраїльський чиновник виданню The Times of Israel.

Як йдеться у матеріалі, у ХАМАСі відмовилася задовольнити вимогу Єрусалиму і не нададуть список живих заручників. Також залишили без відповіді те, скільки палестинських в'язнів Ізраїль повинен віддати за кожного заручника.

Тому Ізраїль не відправить сьогодні делегацію до Каїра.