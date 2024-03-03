Ізраїль та ХАМАС не змогли домовитися про звільнення заручників

Ізраїль та ХАМАС не змогли дійти згоди щодо обміну заручниками. ХАМАС надав відповідь щодо рамок угоди, укладеної в Парижі минулих вихідних.
Про це повідомив ізраїльський чиновник виданню The Times of Israel.
Як йдеться у матеріалі, у ХАМАСі відмовилася задовольнити вимогу Єрусалиму і не нададуть список живих заручників. Також залишили без відповіді те, скільки палестинських в'язнів Ізраїль повинен віддати за кожного заручника.
Тому Ізраїль не відправить сьогодні делегацію до Каїра.
- Напередодні стало відомо, що Ізраїль по суті схвалив рамки запропонованої угоди про припинення вогню і звільнення заручників у Газі.
- Міжнародні посередники працювали тижнями, щоб досягти угоди про призупинення бойових дій перед початком священного для мусульман місяця Рамадан приблизно 10 березня. Угода, ймовірно, дозволить надати допомогу сотням тисяч палестинців на півночі Гази, які, як повідомляється, перебувають під загрозою голоду.
- Підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров'я заявило про загибель понад 100 палестинців, які зібралися біля машин з гуманітарною допомогою. ХАМАС звинувачує Ізраїль у відкритті вогню, однак Ізраїльські військові заперечують, що стріляли по натовпу людей.