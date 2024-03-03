Деякі члени ОПЕК+ продовжать добровільне скорочення видобутку нафти у другому кварталі

Наприклад, Саудівська Аравія обіцяє скорочення на рівні 1 мільйон барелів на добу до кінця червня.

Деякі члени ОПЕК+ домовилися продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на другий квартал 2024 року, повідомляє Reuters.

Так, Саудівська Аравія (де-факто лідер ОПЕК) обіцяє скоротити видобуток на 1 мільйон барелів на добу до кінця червня, залишаючи його на рівні близько 9 мільйонів барелів на добу.

Росія зменшить видобуток та експорт нафти на 471 000 барелів на добу у другому кварталі. Це відбудеться у координації з іншими партнерами.

ОАЕ продовжать скорочення видобутку на 163 000 барелів на добу до червня, Кувейт - на 135 000 барелів, Алжир - на 51 000 барелів, Оман - на 42 000 барелів, а Ірак також підтвердив свою участь у подальших заходах.

Раніше - у листопаді 2023 року - ОПЕК+ погодилася на добровільне скорочення видобутку на загальну суму близько 2,2 млн барелів на добу у першому кварталі. Загалом члени групи оголошують про свої рішення з цього питання кожен окремо.

ОПЕК+ вживає заходів для підтримки ринку в умовах зростання видобутку в США та інших країнах, а також нестабільності попиту. Зниження цін на нафту підтримується геополітичними напруженнями, зокрема, нападами хуситів на судноплавство в Червоному морі.

Починаючи з кінця 2022 року, ОПЕК здійснила серію скорочень видобутку, щоб підтримати ринок на тлі зростання видобутку в США та інших виробників, а також побоювань щодо попиту, оскільки великі економіки борються з високими відсотковими ставками.

Це рішення призначене для стабілізації ринку та уникнення негативних впливів на економіку.