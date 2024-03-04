Вилучені боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони.

Поблизу кордону з Росією на Сумщині знайшли схрон боєприпасів, обладнаний військовими РФ. За оперативною інформацією, він призначався для ДРГ ворога, які були нейтралізовані Силами оборони під час деокупації території Сумської області.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У замаскованому в лісосмузі сховищі зберігалось майже 40 протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометних постріли та два ящики з патронами калібру 14,5 мм.

Після експертизи, вилучені боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони.

"Зброя, приготовлена ворогом для диверсій, буде працювати проти нього та очищатиме українську землю від окупантів", – додали в ДБР.