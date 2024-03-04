​Туск пропонує повністю заборонити імпорт до ЄС російської і білоруської продукції

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував повністю заборонити імпорт російської та білоруської продукції до країн Євросоюзу.
"Сьогодні я звернуся до спікера Сейму з пропозицією резолюції польського Сейму, яка би закликала Європейську комісію запровадити повні санкції щодо російської та білоруської сільськогосподарської та харчової продукції", – заявив прем’єр-міністр Дональд Туск, повідомляє RMF24.
Він зазначив, що спільне європейське рішення буде ефективнішим, ніж індивідуальні рішення країн. Такі санкції, за його словами, необхідні для "більш ефективного захисту європейського, литовського, польського сільськогосподарського та продовольчого ринків".
Також Туск зауважив, що зараз одним із головних завдань є повне розблокування експортних можливостей України сільськогосподарської та харчової продукції до третіх країн.
"Нам потрібно разом знайти рішення, яке ефективно захистить польський і європейський ринки від нерівної конкуренції", – сказав польський прем'єр.
Дональд Туск сказав, що найближчими днями виступить з ініціативою перегляду Зеленої угоди, яка буде спрямована на захист європейського продовольчого ринку.
"Ми знайдемо спосіб, щоб положення "Зеленої угоди"не завдавали шкоди інтересам великих груп людей, а не лише фермерів", – зазначив глава польського уряду.
- Нещодавно Латвія заборонила імпорт російської та білоруської с/г продукції та кормів для тварин. Продукція, яка походить із Росії чи Білорусі, не повинна імпортуватися з третіх країн. Заборона на імпорт поширюється на сільськогосподарську продукцію та корми для тварин, які залишаються в Латвії, а не на ті, що прямують транзитом через країну до Європейського Союзу (ЄС).
- Крім того, Латвія, яка заборонила імпорт російського зерна, вимагає ввести санкції проти російського експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні, оскільки така продукція може бути замінена товарами з України.
- Із 1 березня у Болгарії вступило в дію повне обмеження на імпорт нафти з Росії. Цьогоріч у січні країна також ввела заборону на експорт продукції, виробленої з російської сировини.