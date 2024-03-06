Бій українського боксера Сіренка зірвався через арешт суперника

Бій мав пройти 5 березня у Нешвіллі, США. Для Сіренка бій мав стати першим з грудня 2021 року.

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) розповів у коментарі Tribuna.com про зрив поєдинку з американцем Деоном Ронні Гейлом (5-17-1, 4 КО). Він мав пройти 5 березня у Нешвіллі, США. Для Сіренка бій мав стати першим з грудня 2021 року.

“Я дуже засмучений. Загалом такі ситуації часто негативно впливають на спортсменів. Стосовно мене – такі ситуації роблять мене більше злим по спортивному. Думаю, що слабких такі ситуації ламають, а сильних роблять ще сильнішими… Мій суперник був заарештований. Більше деталей не знаю”, – розповів Сіренко.

Зазначається, що інформація про цей поєдинок з’явилася у ЗМІ за кілька днів до бою.

Сіренко повідомив, що він і його команда готувались до іншого бою, а цей бій був записним варіантом. За його словами, тому події розвивались дуже швидко і плани кожен день змінювались.

Нагадаємо, непереможений українець Новицький боксуватиме в андеркарді поєдинку Ентоні Джошуа проти Франсіса Нганну. Це буде 10-й професійний бій для українського надважковаговика. Суперником Новицького стане 37-річний американець Хуан Торрес.