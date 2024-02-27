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Непереможений українець Новицький боксуватиме в андеркарді поєдинку Ентоні Джошуа проти Франсіса Нганну

Це буде 10-й професійний бій для українського надважковаговика. Суперником Новицького стане 37-річний американець Хуан Торрес.

Непереможений українець Новицький боксуватиме в андеркарді поєдинку Ентоні Джошуа проти Франсіса Нганну
Андрій Новицький
Фото: соцмережі

Український боксер Андрій Новицький проведе свій наступний поєдинок 8 березня в андеркарді бою ексчемпіона світу Ентоні Джошуа та Франсіса Нганну, повідомляє Суспільне Спорт. 

28-річний Новицький розпочав професійну кар'єру в лютому 2023-го, нокаутом здолавши бразильця Габріеля Косту. Відтоді перемагав у всіх дев'яти поєдинках, зокрема у восьми – достроково.

Наступний шанс українець, що виступає у надважкій ваговій категорії, отримає на березневому шоу боксу, головним заходом якого стане бій Джошуа та Нганну. Суперником Новицького стане 37-річний американець Хуан Торрес, що має 11 перемог (11-5-1, 4 KO) на професійному ринзі.

 

Вечір боксу 8 березня за участю Новицького проходитиме в саудівському Ер-Ріяді. Вперше Андрій проводитиме професійний бій за межами Північної Америки, маючи вісім поєдинків у США та один – у Мексиці.

Тренер боксера Анатолій Дудченко розповів порталу vRINGe, що спершу суперником Новицького мав стати нігерієць Латіф Кайоде, колишній претендент на звання чемпіона світу. Відмову від бою тренер пояснив тим, що 40-річний боксер "просто не схотів боксувати".

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