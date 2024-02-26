Збірна України отримала першу нагороду на юніорській першості Європи з кульової стрільби

У місті Дьєр в Угорщині розпочався чемпіонат та юніорська першість Європи з кульової стрільби (пневматична зброя).

Про це повідомляє Укрінформ.

У стартовий день фіналів першу нагороду збірної України виборола Марія Сташко. Вона здобула “бронзу” в індивідуальних змаганнях юніорок у стрільбі з гвинтивки на 10 метрів.

Україну в основних змаганнях представляють 11 спортсменів, у юніорських - 8.

Збірну команду України очолюють олімпійська чемпіонка Олена Костевич, переможці та презери чемпіонатів та Кубків світу Павло Коростильов та Олег Омельчук.

Чемпіонат Європи триватиме до 3 березня.