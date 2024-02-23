16-річна Анна Максименко виграла “золото” в особистих кадетських змаганнях шпажисток

Це перша медаль збірної України на цих змаганнях.

Збірна України на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів та юніорів, що стартував вчора в італійському Неаполі, отримала першу нагороду.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

“На найвищу сходинку п'єдесталу пошани, ставши найкращою в особистих кадетських змаганнях шпажисток, зійшла 16-річна львів'янка Анна Максименко”, - йдеться у повідомленні.

У фіналі Анна Максименко, поступаючись більшу частину зустрічі, вирвала перемогу в іспанки Люсії Абахо Сальседо (15:14).

В колекції Максименко вже було дві медалі, обидві бронзового ґатунку (особиста і командна) чемпіонату Європи серед кадетів - 2023. Також вона є чинною бронзовою медалісткою юніорської світової першості.