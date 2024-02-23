16-річна Анна Максименко виграла “золото” в особистих кадетських змаганнях шпажисток

Збірна України на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів та юніорів, що стартував вчора в італійському Неаполі, отримала першу нагороду.
Про це повідомляє пресслужба НОК України.
“На найвищу сходинку п'єдесталу пошани, ставши найкращою в особистих кадетських змаганнях шпажисток, зійшла 16-річна львів'янка Анна Максименко”, - йдеться у повідомленні.
У фіналі Анна Максименко, поступаючись більшу частину зустрічі, вирвала перемогу в іспанки Люсії Абахо Сальседо (15:14).
В колекції Максименко вже було дві медалі, обидві бронзового ґатунку (особиста і командна) чемпіонату Європи серед кадетів - 2023. Також вона є чинною бронзовою медалісткою юніорської світової першості.
- Ольга Харлан виборола перемогу в індивідуальній першості на Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок.
- Українська шаблістка Ольга Харлан здобула перемогу в індивідуальній першості на етапі Кубка світу з фехтування в Перу.
- У Досі (Катар), де 31 січня розігрують нагороди Гран-прі з фехтування на шпагах, третю сходинку посіла українка Дар’я Варфоломеєва.