​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого

Енергійний, технічний правий захисник, він був основною частиною «Барселони», яка встановила нові стандарти в європейському футболі між 2008 і 2016 роками. Зіграв 126 матчів за збірну Бразилії і здобув 43 титули за свою 22-річну кар'єру — приголомшливе число, що робить його другим найбільш титулованим футболістом в історії. Тільки Ліонель Мессі, його колишній одноклубник, має більше трофеїв.

Фото: https://www.marca.com/

Успіх у поєднанні з публічними активностями зробив Алвеса надзвичайно популярною фігурою. Це певною мірою пояснює, чому його триденні слухання в залі суду в Барселоні на початку цього місяця іспанська преса назвала «процесом року».

9 грудня 2022 року Алвес, якому на той момент було 39 років, сидів на лаві запасних, коли Бразилія грала проти Хорватії на Чемпіонаті світу в Катарі. Рівно через шість тижнів його заарештувала каталонська поліція за звинуваченням у зґвалтуванні 23-річної жінки у вбиральні барселонського нічного клубу 30 грудня 2022 року.

Тепер ці звинувачення підтримав Верховний суд Каталонії. «У суду немає жодних сумнівів, що вагінальне проникнення заявниці відбулося із застосуванням насильства», — йдеться в його заяві.

Останні 13 місяців Алвес провів у слідчому ізоляторі приблизно за 25 км на північний захід від Барселони; запити про тимчасове звільнення відхилили, оскільки правоохоронці вважали, що він може втекти, а між Бразилією та Іспанією немає угоди про екстрадицію.

Алвес залишатиметься у в'язниці до серпня 2028 року, після чого матиме випробувальний п'ятирічний термін. Його також зобов’язали виплатити жертві 150 000 євро компенсації плюс судові витрати.

Фото: EPA/UPG Дані Алвес на судовому засіданні

Алвес розпочав кар’єру в «Байї», одному з найбільших клубів на північному сході Бразилії. У 19 років він переїхав до Іспанії, приєднавшись до «Севільї» – спочатку на правах оренди, а потім на постійній основі після перемоги на молодіжному чемпіонаті світу 2003 року зі збірною Бразилії до 20 років.

На початку його кар'єри дехто сумнівався, чи вистачить у Алвеса фізичних сил, щоб змагатися в Ла Лізі. Однак він доволі швидко став зіркою. Формально Алвес був захисником, але захист не був його спеціальністю. Він був вільним гравцем, де-факто, вінгером за моделлю свого кумира дитинства Кафу.

«Севілья» швидко зрозуміла, що їй потрібно використовувати цю енергію, а не приборкувати її. Алвеса заохочували вийти вперед, використовувати свою швидкість і майстерність попереду. Він допоміг андалузцям здобути їхній перший європейський трофей у 2006 році, забив перший гол у фіналі Кубка УЄФА проти «Мідлсбро», і був таким же важливим елементом команди, коли вони зберегли цей титул у 2007 році. Через рік він став гравцем «Барселони».

Він провів вісім сезонів на «Камп Ноу», згодом короткочасно повернувся в сезоні 2021-2022 років. За цей час він виграв шість титулів чемпіона Іспанії, три Ліги чемпіонів і 14 інших трофеїв, рідко пропускаючи матчі. Важко назвати ще одного крайнього захисника, який був би хоч якось близький до рівня його гри та стабільності у той період.

Фото: EPA/UPG Дані Алвес

Допомогло те, що його прихід у «Барселону» збігся з приходом Пепа Гвардіоли. Підхід каталонця, орієнтований на володіння м’ячем, ідеально підходив Алвесу та відкрив нові нюанси в його грі. Зокрема, його комбінована гра з Мессі була однією з фірмових рис того, що багато хто вважає найкращим клубом сучасної епохи.

Навіть після відходу з «Барселони» в 2016 році Алвес залишався помітною фігурою. Він дійшов до фіналу Ліги чемпіонів з «Ювентусом» у віці 34 років і виграв два титули Франції з «Парі Сен-Жермен». Коли він повернувся в бразильський клубний футбол у 2019 році, підписавши контракт з ФК «Сан-Паулу», 45 000 уболівальників прийшли на стадіон «Морумбі», щоб привітати його.

Фото: ФК Сан-Паулу Дані Алвес

Те, що він так і не повторив свій успіх на клубному рівні зі своєю національною командою, було очікуваним. Алвес грав за Бразилію упродовж тривалого періоду змін і, як не дивно, став постійним гравцем лише на останніх етапах своєї кар'єри. Він був капітаном «Селесао» на чемпіонаті світу 2018 року, але його виключили з турніру через травму. Однак наступного літа він одягнув пов’язку, привівши Бразилію до перемоги на Кубку Америки.

Поза футбольним полем Алвес також намагався творити власний бренд. Він займався модним бізнесом, випустив сингл і захопився соціальними мережами. Свій опис власного персонажа («доброго божевільного») він перетворив на крилату фразу. Щоразу, коли він давав автограф, він малював смайлик всередині великої D.

Для футболістів стало традицією публікувати довгі матеріали від першої особи на веб-сайті Players’ Tribune. Алвес написав аж два: одне про його скромне походження, а інше – про біль через пропуск чемпіонату світу 2018 року. «Дані Алвес не поїде на Чемпіонат світу з футболу, – писав він про себе, – але він все одно щасливий лох».

Пізніше, коли він переїхав до Сан-Паулу, на тому ж сайті був оприлюднений семисерійний документальний фільм про життя Алвеса. В одному з епізодів він довго розповідає про своє іконоборче почуття моди. В іншому він розповідає про свої стосунки з музикою. Епізод третій розповідає про те, як Алвес відновлює стосунки зі своїми двома дітьми від першого шлюбу.

Фото: EPA/UPG Дані Алвес

Але зараз репутація Алвеса знищена. Раніше в лютому Високий суд правосуддя Каталонії заслухав свідчення друга жертви, який був присутній у нічному клубі Sutton увечері інциденту, щодо «слизького ставлення» Алвеса. У них йшлося про те, що Алвес тримав жертву проти її волі в туалетній кабінці та проникав у неї без її згоди.

22 лютого суд підтримав цю версію подій, дійшовши висновку, що Алвес «раптово схопив заявницю, кинув її на підлогу і, не даючи їй рухатися, проник у неї вагінально, незважаючи на те, що заявниця сказала «ні».

У заяві суд зазначив, що «тілесні ушкодження жертви (зробили) більш ніж очевидним те, що мало місце насильство з метою примусити жертву до сексуальних стосунків», і що «обвинувачений підкорив волю жертви за допомогою насильства».

Адвокати планують оскаржити це рішення.