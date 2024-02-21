​Індзагі переграв Сімеоне, ПСВ дав відсіч «Боруссії»

Мінімальна перевага «Інтера»

Фото: https://twitter.com/Atleti

На стадіоні «Сан-Сіро» «Інтер» приймав вдома «Атлетіко». Міланська команда вийшла на матч Ліги Чемпіонів після перемоги над «Салернітаною» з рахунком 4:0. Команда Індзагі очолює Серію А з 63-а очками, випереджаючи «Ювентус» на 9 пунктів.

Мадридський «Атлетіко» також виходить на матч ЛЧ на хвилі перемоги над «Лас-Пальмасом» з рахунком 5:0. Наразі «матрацники» посідають четверте місце в Ла Лізі з 51 очком, відстаючи від «Барселони» на 3 пункти.

Дієго Сімеоне на матч з «Інтером» приїхав без Лемара та Аспілікуети.

Команда Індзагі зіграла без травмованих Асербі та Куадрадо.

З перших хвилин поєдинку з боку обох команд було багато інтенсивності в позиційних атаках та контрвипад. Ближче до середини першого тайму володіння м'ячем в Інтера було вище. Вони частіше виходили в атаки завдавали ударів, але «Атлетіко» дуже добре закривався в обороні та не давав італійцям знайти вільного простору. Гра в першому таймі для обох команд виявилась рівною. Обидві команди показали чудову гру в обороні.

Фото: https://twitter.com/Inter

На 38-й хвилині після подачі Барелли нападник «нерадзуррі» Лаутаро пробив головою, але голкіпер мадридців врятував їх від пропущеного гола.

Чергова атака «Інтера», яка завершилась другим і останнім ударом в площину воріт за перший тайм від господарів сталася на 43-й хвилині. З паса Баррели, Турам завдав удару з краю, проте голкіпер врятував ситуацію.

Найяскравіший шанс у матчі створили підопічні Індзагі ближче до перерви. Після помилки Де Поля, Ермосо віддав передачу на Лаутаро, який завдав невдалого удару з штрафного майданчика Після дуже напруженого, тактичного першого тайму з невеликою кількістю гольових моментів на поле не зміг вийти травмований Тюрам. Замість нього на поле вийшов Арнаутович. Другий тайм «Інтер» розпочав з більшою ігровою перевагою.

На 49-й хвилині «нерадзуррі» розігнав швидку атаку: Дімарко швидко пронісся лівим флангом і віддав ідеальну передачу в штрафний на Арнаутовича. Однак забити австрійцю не вдалося.

Не менш важливим шансом знову не зміг скористатися Арнаутович. В позиційній атаці італійці зуміли розкрити центр оборони «Атлетіко». Аргентинець Лаутаро після перепасовки з Арнаутовичем віддав назад, але Марко не влучив, лишившись сам на сам перед воротами.

Ще один невдалий момент на замиканні, коли після кросу Думфріса, бідолаха Арнаутович запізнився на лічені секунди до воротарської зони, й австрійському гравцеві можна було б вручати нагороду найбільш невдалого гравця туру, однак на 79-й хвилині все змінилось.

Помилка Рейнільдо та Де Пауля допомогла «Інтеру» вийти у контратаку. Пробивного удару по воротах завдав Мартінес, Облак відбив м'яч, на дограванні опинився Марко, рикошет від захисника «Атлетіко» допоміг австрійцю відкрити рахунок – 1:0.

Фото: https://twitter.com/Inter

У підсумку – мінімальна, проте заслужена перемога «Інтера». Команда Сімеоне жодного разу не пробила у площину воріт, набагато поступившись за кількістю завданих ударів – 19:7 на користь «нерадзуррі» (у площину воріт – 5:0).

Дієго Сімеоне так оцінив матч: «Ми змагалися досить добре. Ми були близькі до того, щоб трохи заблокувати дуже хорошу атаку, яку генерує така команда, як «Інтер». Зрештою, вони скористалися багатьма ситуаціями, коли ми втрачали м'ячі, щоб провести контратаки, і створили хороші моменти для взяття воріт. Це дивовижна річ у футболі: ви можете підготувати те, що хочете підготувати, але врешті-решт це люди, вони є індивідуальними гравцями. Трапляються як хороші речі, так і погані, і сьогодні “Інтер” скористався помилкою Родріго де Пауля та Рея Рейнільдо».

Сімоне Індзагі прокоментував поєдинок так: «Наш виступ був дуже хорошим, тому що нам протистояла фізична і технічна команда. Було зовсім непросто. Тепер на нас чекає ще одна важка гра в Мадриді. Є жаль, тому що ми заслуговували на щось більше, але це футбол. У Мадриді буде складно за повного стадіону, готового тиснути на «Атлетіко», але ми підготуємося до другого тайму якнайкраще після того, як виграли перший сьогодні».

За прогнозами фахівців Favbet, шанси команд у матчі-відповіді є приблизно рівними.

Бойова нічия у Ейндховені

Фото: https://twitter.com/PSV

Паралельно ПСВ приймав «Боруссію» з Дортмунда. Цього сезону голландці не знають, що таке програвати вдома – ні в Ередивізії, ні в Лізі чемпіонів. Команда Боша вже показала, що вони готові до виклику, провівши хороші ігри проти таких сильних опонентів, як «Севілья» та «Арсенал». А допомагає їм у цьому Люк де Йонг. У свої 33 роки він є провідним гравцем ПСВ, клуб завдяки йому є беззаперечним лідером в Ередивізії, де вони досі не знають поразок, випереджаючи найближчого суперника на десять очок.

«Дортмунд» Едіна Терзіча зосереджений на боротьбі за вихід в ЛЧ наступного сезону. У Бундеслізі вони йдуть четвертими, відстаючи від «Штутгарта» на п'ять очок. Натомість попри невдалі виступи в чемпіонаті німецька команда теж навіювала небезпеку на суперника, підопічні Терзіча ще ні разу не поступилися у 2024 році.

Після блискучої перемоги в групі смерті F (випередивши «ПСЖ», «Мілан» і «Ньюкасл»), німецька команда прагне виправдати прогнози та вийти до чвертьфіналу.

Ще до початку поєдинку «Боруссію» спіткала халепа: на передматчевій розминці травму зазнав головний голкіпер німецької команди Грегор Кобель. Заміняв його у воротах віковий Александер Маєра-Шаде.

Перші 15 хвилин поєдинку «Боруссію» було майже не помітно. «Червоно-білі» теж не відрізнялися особливими моментами, всі атаки зупиняв потужний дортмундський захисник Матс Хуммельс та його партнери. На 15-й хвилині чудовий момент мали гравці «Дортмунда», коли Доніелл Мален, змусив воротаря ПСВ, Вальтера Бенітеса відбити м'яч після стрімкого прориву з середини поля. Згодом шанс мала нідерландська команда, проте Малік Тілльман пробив повз ворота.

На 24-й хвилині гості відкрили рахунок у матчі. Колишній форвард ПСВ, Доніелл Мален на прискоренні пройшов двох захисників, а потім завдав удару впритул зі стійкою, який завдяки рикошету влетів у ближню «дев'ятку». В знак поваги до колишнього клубу гол він не святкував.

Після того як Манел вивів команду вперед, «Боруссія» осіла в обороні та не давала супернику створювати швидких розіграшів на власній половині поля.

Фото: https://twitter.com/BVB

Бакайоко та Ісмаель Сайбарі намагалися створювати моменти перед виходом на перерву, однак не можна сказати, що ці шанси були стовідсотковими.

Після першого тайму ПСВ мав перевагу за кількістю ударів (7:5), але поступався за влучаннями у площину воріт (1:3).

Лідери Ередивізії зберегли свій запал на другий тайм. На 56-й хвилині стався дуже спірний фол на користь ПСВ. Хуммельс зіграв у м'яч у власному штрафному. Здавалося, що порушення не було, але в арбітра було інше рішення. Він без вагань одразу вказав на 11-метрову позначку, чим обурив досвідченого німецького захисника «Боруссії». Хумельс довго сперечався та намагався переконати рефері, але все було марно. Відеоасистенти не побачили в рішенні очевидної помилки.

Тож Де Йонг підійшов до м'яча і впевнено реалізував пенальті. Нідерландський футболіст пробив низом просто поза зоною досяжності Майєра – 1:1.

Фото: https://twitter.com/PSV

Пенальті де Йонга довів його загальний рахунок у цьому сезоні до 28 голів у всіх турнірах – найбільше для гравця ПСВ з того часу, як сам де Йонг забив 32 голи в сезоні 2018/19.

Також нападник ПСВ забив свій дев'ятий гол у Лізі чемпіонів УЄФА за клуб, випередивши Рууда ван Ністелроя (8) і ставши найкращим бомбардиром команди у єврокубковому змаганні.

Дортмундців немов розбудив гол і вони одразу ж включилися у гру і кілька разів були близькі до другого м'яча.

ПСВ теж добре відповідав на атаки суперника, але ближче до завершення поєдинку обидві команди зрештою змирилися з нічийним рахунком.

Петер Бош після матчу прокоментував гру своєї команди: «Все ще можливо. Ми вже показали в цьому сезоні, що можемо досягати результатів на виїзді. Особливо, коли ви бачите, як ми взяли гру під свій контроль цього вечора, коли ми володіли м'ячем. Ми зберігали спокій під тиском, не вдавалися до довгих передач – ми грали так, як нам хотілося».

Едін Терзіч оцінив гру команди суперника: «Результат такий, що у нас все ще все в наших руках. Зрозуміло, що нам потрібно виграти домашню гру. У першому таймі ми були хороші та часто могли добре перевести м'яч. У другому таймі ми грали не так добре, і ПСВ був явно кращим. Вони не просто так є лідерами Ередивізії. Але у нас все ще є хороші шанси на вихід до наступного раунду».

Матч відповідь між командами відбудеться 13 березня. За прогнозами фахівців Favbet фаворитом є саме «Борусія».