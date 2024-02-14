Ліга Чемпіонів: очевидні фаворити і темні конячки

Найкращі 16 команд континенту розпочали фінальний етап змагань за право зіграти у фіналі Ліги Чемпіонів на лондонському «Вемблі». Спробуємо оцінити їх шанси на успіх.

Отож, пари 1/8 фіналу:

«Порту» – «Арсенал»

«Наполі» – «Барселона»

«ПСЖ» – «Реал Сосьєдад»

«Інтер» – «Атлетіко»

«ПСВ» – «Боруссія Дортмунд»

«Лаціо» – «Баварія»

«Копенгаген» – «Манчестер Сіті»

«Лейпциг» – «Реал»

«Ман Сіті»: очевидний фаворит

Фото: https://twitter.com/ManCity

В минулому сезоні «Манчестер Сіті» вперше у своїй історії виграв титул чемпіонів Європи. Під керівництвом Пепа Гвардіоли команда без зусиль вийшла першою в групі, набравши 14 очок. У 1/8 фіналу у виїзному матчі зіграла внічию з німецьким «РБ Лейпциг», за що згодом помстилася на домашньому полі, розгромивши суперника 7:0.

У 1/4 історія повторилась знову, проте вже з іншою німецькою командою – «Баварією». На домашній арені «Манчестер Сіті» переміг з рахунком 3:0. У Мюнхені матч-відповідь завершився нічиєю. Загальний рахунок 1:4.

Цікава серія нічиїх продовжила переслідувати «містян» на виїзних матчах. Так у 1/2 «Реал Мадрид» приймав на «Сантьяго Бернабеу» підопічних Пепа Гвардіоли, матч завершився з рахунком 1:1. Однак на домашній арені «Етіхад», «містяни» відігралися та забили 4 м'ячі у ворота суперника, вийшовши у фінал з загальним рахунком 5:1. У фінальному поєдинку «Манчестер Сіті» зустрівся з «Інтером». Матч завершився з мінімальною перемогою, 1:0 на користь «Сіті».

Фото: EPA/UPG Манчестер Сіті

У нинішньому груповому етапі чинні чемпіони показали гарну гру, проте далеко небездоганну. Попри те, що «Сіті» потрапив до найслабшої групи, він зберіг лише один чистий лист, у домашньому матчі проти «Янг Бойз», і був змушений відігравати два м'ячі, щоб перемогти «РБ Лейпциг» на «Етіхад» у п'ятому турі групового етапу.Проте, каталонський тренер може бути впевнений в успішному захисті титулу з кількох причин. По-перше, Кевін Де Брюйне досить скоро повернеться після травми. По-друге, в 1/8 фіналу команді Гвардіоли зустрінеться з ФК «Копенгаген» – командою з найнижчим рейтингом, що пройшла у плей-офф. Для «містян» це дуже легкий суперник, з яким вони без проблем розберуться та підуть далі.

«Баварія»: амбітний претендент

Фото: EPA/UPG Баварія

У цьому сезоні, «Баварія» була не дуже переконлива в матчах групового етапу Ліги чемпіонів та Бундесліги. Однак, мюнхенці придбали Гаррі Кейна, який ідеально підходить для нинішньої «Баварії». Кім Мін Дже став латеральним переміщенням травмованого Маттейса де Лігта, а Рафаель Геррейро пом'якшить втрату Лукаса Ернандеса, який торік приєднався до «Парі Сен-Жермен». Тож, «містянам» варто остерігатися німецького клубу, оскільки вони пропонують дуже жорстку гру і вочевидь найкраще підходять для того, щоб кинути виклик чинним чемпіонам.

У першому турі плей-офф німці зустрінуться з італійським «Лаціо», який посідає 11-те місце в Серії А. Факт того, що команда Мауріціо Саррі пройшла до 1/8 фіналу шокує, враховуючи їхню жахливу гру в цьому сезоні. Як наслідок, навряд чи вони зможуть вийти до наступного раунду, адже їм випав зовсім нелегкий суперник.

«Королівський клуб» спробує піднятися

Фото: Акаунт Реала у мережі X Андрій Лунін

Підопічні Карло Анчелотті провели чудові матчі у груповому етапі ЛЧ. Особливо дивовижними стали поєдинки проти італійського «Наполі», у матчах з яким «вершкові» за сумою двох ігор відзначились аж 7 разів (домашній матч – 4:2, виїзний – 2:3).

Минулого сезону мадридці поступилися «Ман Сіті» у півфіналі. Цьогорічну боротьбу за турнір ускладнять великі кадрові проблеми «Реалу». До лазарету травмованих Алаби, Мілітао, Куртуа та Рюдігера після матчу з «Жироною» додався ще й Джуд Беллінгем. Нападник вибув на 2-3 тижні через травму гомілки. Проте центральний захисник Начо Фернандес, що напередодні суботнього матчу відчув дискомфорт у м'язах повернеться на поле з командою вже у вівторок.

Фото: https://twitter.com/realmadrid

У раунді 1/8 «Реал Мадрид» зіграє з німецьким «РБ Лейпциг». Клуби зустрічалися на груповому етапі змагань 2022-23 років, коли обидва виграли свої домашні матчі. У груповому етапі німці посіли друге місце в групі з «Манчестер Сіті», «Янг Бойз» та «Црвена Звезда». В обох зустрічах з чинним чемпіоном ЛЧ команда Марко Розе показала, що може створювати проблеми для суперника на футбольному полі.

Крім того, «РБ Лейпциг» з їхніми молодими нападниками був однією з найбільш грізних команд, які могли б потрапити до 1/8 фіналу. Тож команда Анчелотті буде з обережністю ставитись до них.

«Каноніри»: неочевидний фаворит

Фото: EPA/UPG Арсенал

Лондонський «Арсенал» вважається темною конячкою цьогорічного розіграшу Ліги Чемпіонів. Минулого сезону вони кинули виклик «Ман Сіті» у боротьбі за титул чемпіона Англійської Прем'єр-Ліги, і хоча у них зрештою не вийшло втриматись на першому місці, вони все ще мають команду, здатну показати гідну гру, а їхні шанси на перемогу є дуже привабливими.

У міжсезонні «каноніри» придбали Деклана Райса. Це придбання вартувала кожного витраченого цента, а витратили вони не мало (100 мільйонів фунтів + 5 мільйонів фунтів передбачено бонусами). Великою проблемою для «канонірів» є втрата Габріеля Жезуса, з чудовими показниками на футбольному полі (5 матчів – 4 забитих м'ячі та 2 асисти).

В 1/8 «Арсенал» зустрінеться з «Порту», в спільних зустрічах, з яким вони виграли всі три попередні домашні матчі в рамках ЛЧ, забивши в них 11 голів і жодного разу не пропустивши. Але команді Сержіу Консейсану теж є чим похизуватися: вона набрала однакову кількість очок із «Барселоною» на груповому етапі та поки що не програвала «Арсеналу» на своєму полі.

У цьому протистоянні зійдуться найкращі асистенти Ліги чемпіонів – вінгери «Арсеналу» Букайо Сака і «Порту» Галено. Також Сака відзначився трьома голами, а Галено – чотирма.

«ПСЖ» спробує обійти «Реал Сосьєдад»

Фото: https://twitter.com/RealSociedad

Немає жодних гарантій, що парижанам вдасться обійти непереможний «Реал Сосьєдад», який витіснився вперед залишивши «Інтер» на другому місці з однаковою кількістю балів у групі D.

Це лише третій виступ «Реал Сосьєдад» у Лізі чемпіонів, а з останньої участі минуло десять років. Їхня єдина попередня поява на стадії плей-офф єврокубків була аж у 2004-у році. Отже, для іспанців вийти з групи на першому місці – це справді історичне досягнення.

У «Сосьєдада» не так багато голів, але вони можуть похвалитися найкращою захисною лінією в усьому турнірі, пропустивши поки що лише двічі. Наступний матч через дискваліфікацію за «біло-синіх» не зможе зіграти Аріц Елустондо (центральний захисник). Тако ж через травми не зможуть допомогти команді: Карлос Фернандес Луна (нападник), Кіран Тірні (лівий захисник), Альваро Одріосола (захисник), Шералдо Беккер (вінгер), Мікель Оярсабаль (вінгер), Айен Муньйос (захисник).

Складні часи «Барселони»

Фото: https://www.fcbarcelona.com/

«Барселона» вперше за три сезони вийшла до плей-офф ЛЧ, що є великим досягненням для клубу. Зараз каталонці переживають складні часи. У турнірній таблиці Ла ліги чинні чемпіони Іспанії посідають лише третє місце. Втрата багатьох ключових гравців стала дуже відчутною. Травмованими в «Барсі» залишаються: Маркос Альфонсо, Габі, Жуан Фелікс, Ферран Торрес, Серджі Роберто та Алехандро Бальде.

За вихід в 1/4 «Барселона» буде боротись з «Наполі». У груповому етапі італійці обіграли «Брагу» з рахунком 2:0, чим забезпечили собі друге місце в таблиці та вихід до плей-офф. Прихід до команди нового тренера, Вальтера Маццаррі, дещо підняло дух в команді. Тож, оновлений «Наполі» стане серйозною перешкодою для «Барселони», яка перебуває у не найкращій формі.

Чи подолає «Борусія» голландський бар’єр?

Фото: https://twitter.com/BVB

Мало хто з експертів прогнозував вихід з групи смерті F дортмундській «Борусії». У п'ятому турі німці пройшли кваліфікацію завдяки фантастичній перемозі над «Міланом» 3:1 на «Сан-Сіро», а потім вибороли перше місце, зігравши внічию з «ПСЖ» (1:1) на домашній арені.

Це абсолютне досягнення для команди, яка розпочала сезон після болючої втрати. Команда була за крок до омріяного чемпіонства Бундесліги, але втратила титул в останній день сезону зігравши внічию з «Майнцем» після 14 перемог поспіль.

В 1/8 команда Едіна Терзіка зіграє з нідерландським «ПСВ».

Початок групового етапу ЛЧ для «ПСВ» був провальним. У першому турі «Арсенал» розгромив команду з Ейндховена з рахунком 4:0. Подальші нічиї з «Севільєю» та «Ленсом» залишили їх лише з двома очками на рахунку до середини групового етапу. Однак, після гри з «Ленсом», де Люк де Йонг забив єдиний переможний гол та матчу проти «Севільї», в якому Рікардо Пепі відзначився в додатковий час, клуб забезпечив собі друге місце в групі B після «Арсеналу».

Тож тиск на команду Петера Боша, яка вперше з 2016 року потрапила до стадії плей-офф і лідирує в Ередивізі цього сезону, дуже великий. Однак якщо дортмундці не пройдуть «ПСВ», це буде велика несподіванка.

«Атлетико» – «Інтер»: двобій рівних

Фото: tleticodemadrid.com

«Атлетіко Мадрид» провів чудову групову кампанію, не програвши жодного матчу, відзначитись 17-а забитими голами та очолив перше місце в групі з «Фейєноордом», «Лаціо» та «Селтіком». В чудових кондиціях гравці «матрацників». Альваро Мората у шести зіграних матчах ЛЧ відзначився п’ятьма забитими м'ячами та одним асистом. Антуан Грізманн перебуває, мабуть, у найкращій формі у своїй кар'єрі (6 матчів в ЛЧ, 5 забитих м'ячів).

У боротьбі за титул «Атлетіко» змагатиметься зі срібним призером торішнього розіграшу ЛЧ – “Інтернаціонале”.Вболівальники, звісно, з нетерпінням чекатимуть повернення на «Сан-Сіро» колишнього півзахисника Дієго Сімеоне, проте ігри проти команди аргентинця ніколи не бувають легкими. Звичайно, «Інтер» налаштований оптимістично.

Команда Індзагі провела груповий етап доволі неоднозначно. Показавши рівну гру з «Реал Сосьєдад» (4 переможних матчі та 2 нічиї). І лише за рахунок різниці м'ячів «Сосьєдад» фінішував першим.

За прогнозами експертів Favbet шанси команд на перемогу у турнірі приблизно такі:

«Манчестер Сіті» – 2,70

«Баварія» – 5,25

«Реал» Мадрид – 5,50

«Арсенал» – 7,00

«Інтер» – 14,00

«ПСЖ» – 15,00

«Барселона» – 15,00

«Атлетико» – 18,00

«Борусія» – 20,00

«Наполі» – 40,00

«Реал» Сосьєдад – 50,00

«РБ Лейпциг» – 60,00

«Порту» – 100,00

«ПСВ Ейндговен» – 125,00

«Лаціо» – 150,00

«Копенгаген» – 350,00