Ліга Чемпіонів: очевидні фаворити і темні конячки

Отож, пари 1/8 фіналу:
«Порту» – «Арсенал»
«Наполі» – «Барселона»
«ПСЖ» – «Реал Сосьєдад»
«Інтер» – «Атлетіко»
«ПСВ» – «Боруссія Дортмунд»
«Лаціо» – «Баварія»
«Копенгаген» – «Манчестер Сіті»
«Лейпциг» – «Реал»
«Ман Сіті»: очевидний фаворит
В минулому сезоні «Манчестер Сіті» вперше у своїй історії виграв титул чемпіонів Європи. Під керівництвом Пепа Гвардіоли команда без зусиль вийшла першою в групі, набравши 14 очок. У 1/8 фіналу у виїзному матчі зіграла внічию з німецьким «РБ Лейпциг», за що згодом помстилася на домашньому полі, розгромивши суперника 7:0.
У 1/4 історія повторилась знову, проте вже з іншою німецькою командою – «Баварією». На домашній арені «Манчестер Сіті» переміг з рахунком 3:0. У Мюнхені матч-відповідь завершився нічиєю. Загальний рахунок 1:4.
Цікава серія нічиїх продовжила переслідувати «містян» на виїзних матчах. Так у 1/2 «Реал Мадрид» приймав на «Сантьяго Бернабеу» підопічних Пепа Гвардіоли, матч завершився з рахунком 1:1. Однак на домашній арені «Етіхад», «містяни» відігралися та забили 4 м'ячі у ворота суперника, вийшовши у фінал з загальним рахунком 5:1. У фінальному поєдинку «Манчестер Сіті» зустрівся з «Інтером». Матч завершився з мінімальною перемогою, 1:0 на користь «Сіті».
У нинішньому груповому етапі чинні чемпіони показали гарну гру, проте далеко небездоганну. Попри те, що «Сіті» потрапив до найслабшої групи, він зберіг лише один чистий лист, у домашньому матчі проти «Янг Бойз», і був змушений відігравати два м'ячі, щоб перемогти «РБ Лейпциг» на «Етіхад» у п'ятому турі групового етапу.Проте, каталонський тренер може бути впевнений в успішному захисті титулу з кількох причин. По-перше, Кевін Де Брюйне досить скоро повернеться після травми. По-друге, в 1/8 фіналу команді Гвардіоли зустрінеться з ФК «Копенгаген» – командою з найнижчим рейтингом, що пройшла у плей-офф. Для «містян» це дуже легкий суперник, з яким вони без проблем розберуться та підуть далі.
«Баварія»: амбітний претендент
У цьому сезоні, «Баварія» була не дуже переконлива в матчах групового етапу Ліги чемпіонів та Бундесліги. Однак, мюнхенці придбали Гаррі Кейна, який ідеально підходить для нинішньої «Баварії». Кім Мін Дже став латеральним переміщенням травмованого Маттейса де Лігта, а Рафаель Геррейро пом'якшить втрату Лукаса Ернандеса, який торік приєднався до «Парі Сен-Жермен». Тож, «містянам» варто остерігатися німецького клубу, оскільки вони пропонують дуже жорстку гру і вочевидь найкраще підходять для того, щоб кинути виклик чинним чемпіонам.
У першому турі плей-офф німці зустрінуться з італійським «Лаціо», який посідає 11-те місце в Серії А. Факт того, що команда Мауріціо Саррі пройшла до 1/8 фіналу шокує, враховуючи їхню жахливу гру в цьому сезоні. Як наслідок, навряд чи вони зможуть вийти до наступного раунду, адже їм випав зовсім нелегкий суперник.
«Королівський клуб» спробує піднятися
Підопічні Карло Анчелотті провели чудові матчі у груповому етапі ЛЧ. Особливо дивовижними стали поєдинки проти італійського «Наполі», у матчах з яким «вершкові» за сумою двох ігор відзначились аж 7 разів (домашній матч – 4:2, виїзний – 2:3).
Минулого сезону мадридці поступилися «Ман Сіті» у півфіналі. Цьогорічну боротьбу за турнір ускладнять великі кадрові проблеми «Реалу». До лазарету травмованих Алаби, Мілітао, Куртуа та Рюдігера після матчу з «Жироною» додався ще й Джуд Беллінгем. Нападник вибув на 2-3 тижні через травму гомілки. Проте центральний захисник Начо Фернандес, що напередодні суботнього матчу відчув дискомфорт у м'язах повернеться на поле з командою вже у вівторок.
У раунді 1/8 «Реал Мадрид» зіграє з німецьким «РБ Лейпциг». Клуби зустрічалися на груповому етапі змагань 2022-23 років, коли обидва виграли свої домашні матчі. У груповому етапі німці посіли друге місце в групі з «Манчестер Сіті», «Янг Бойз» та «Црвена Звезда». В обох зустрічах з чинним чемпіоном ЛЧ команда Марко Розе показала, що може створювати проблеми для суперника на футбольному полі.
Крім того, «РБ Лейпциг» з їхніми молодими нападниками був однією з найбільш грізних команд, які могли б потрапити до 1/8 фіналу. Тож команда Анчелотті буде з обережністю ставитись до них.
«Каноніри»: неочевидний фаворит
Лондонський «Арсенал» вважається темною конячкою цьогорічного розіграшу Ліги Чемпіонів. Минулого сезону вони кинули виклик «Ман Сіті» у боротьбі за титул чемпіона Англійської Прем'єр-Ліги, і хоча у них зрештою не вийшло втриматись на першому місці, вони все ще мають команду, здатну показати гідну гру, а їхні шанси на перемогу є дуже привабливими.
У міжсезонні «каноніри» придбали Деклана Райса. Це придбання вартувала кожного витраченого цента, а витратили вони не мало (100 мільйонів фунтів + 5 мільйонів фунтів передбачено бонусами). Великою проблемою для «канонірів» є втрата Габріеля Жезуса, з чудовими показниками на футбольному полі (5 матчів – 4 забитих м'ячі та 2 асисти).
В 1/8 «Арсенал» зустрінеться з «Порту», в спільних зустрічах, з яким вони виграли всі три попередні домашні матчі в рамках ЛЧ, забивши в них 11 голів і жодного разу не пропустивши. Але команді Сержіу Консейсану теж є чим похизуватися: вона набрала однакову кількість очок із «Барселоною» на груповому етапі та поки що не програвала «Арсеналу» на своєму полі.
У цьому протистоянні зійдуться найкращі асистенти Ліги чемпіонів – вінгери «Арсеналу» Букайо Сака і «Порту» Галено. Також Сака відзначився трьома голами, а Галено – чотирма.
«ПСЖ» спробує обійти «Реал Сосьєдад»
Немає жодних гарантій, що парижанам вдасться обійти непереможний «Реал Сосьєдад», який витіснився вперед залишивши «Інтер» на другому місці з однаковою кількістю балів у групі D.
Це лише третій виступ «Реал Сосьєдад» у Лізі чемпіонів, а з останньої участі минуло десять років. Їхня єдина попередня поява на стадії плей-офф єврокубків була аж у 2004-у році. Отже, для іспанців вийти з групи на першому місці – це справді історичне досягнення.
У «Сосьєдада» не так багато голів, але вони можуть похвалитися найкращою захисною лінією в усьому турнірі, пропустивши поки що лише двічі. Наступний матч через дискваліфікацію за «біло-синіх» не зможе зіграти Аріц Елустондо (центральний захисник). Тако ж через травми не зможуть допомогти команді: Карлос Фернандес Луна (нападник), Кіран Тірні (лівий захисник), Альваро Одріосола (захисник), Шералдо Беккер (вінгер), Мікель Оярсабаль (вінгер), Айен Муньйос (захисник).
Складні часи «Барселони»
«Барселона» вперше за три сезони вийшла до плей-офф ЛЧ, що є великим досягненням для клубу. Зараз каталонці переживають складні часи. У турнірній таблиці Ла ліги чинні чемпіони Іспанії посідають лише третє місце. Втрата багатьох ключових гравців стала дуже відчутною. Травмованими в «Барсі» залишаються: Маркос Альфонсо, Габі, Жуан Фелікс, Ферран Торрес, Серджі Роберто та Алехандро Бальде.
За вихід в 1/4 «Барселона» буде боротись з «Наполі». У груповому етапі італійці обіграли «Брагу» з рахунком 2:0, чим забезпечили собі друге місце в таблиці та вихід до плей-офф. Прихід до команди нового тренера, Вальтера Маццаррі, дещо підняло дух в команді. Тож, оновлений «Наполі» стане серйозною перешкодою для «Барселони», яка перебуває у не найкращій формі.
Чи подолає «Борусія» голландський бар’єр?
Мало хто з експертів прогнозував вихід з групи смерті F дортмундській «Борусії». У п'ятому турі німці пройшли кваліфікацію завдяки фантастичній перемозі над «Міланом» 3:1 на «Сан-Сіро», а потім вибороли перше місце, зігравши внічию з «ПСЖ» (1:1) на домашній арені.
Це абсолютне досягнення для команди, яка розпочала сезон після болючої втрати. Команда була за крок до омріяного чемпіонства Бундесліги, але втратила титул в останній день сезону зігравши внічию з «Майнцем» після 14 перемог поспіль.
В 1/8 команда Едіна Терзіка зіграє з нідерландським «ПСВ».
Початок групового етапу ЛЧ для «ПСВ» був провальним. У першому турі «Арсенал» розгромив команду з Ейндховена з рахунком 4:0. Подальші нічиї з «Севільєю» та «Ленсом» залишили їх лише з двома очками на рахунку до середини групового етапу. Однак, після гри з «Ленсом», де Люк де Йонг забив єдиний переможний гол та матчу проти «Севільї», в якому Рікардо Пепі відзначився в додатковий час, клуб забезпечив собі друге місце в групі B після «Арсеналу».
Тож тиск на команду Петера Боша, яка вперше з 2016 року потрапила до стадії плей-офф і лідирує в Ередивізі цього сезону, дуже великий. Однак якщо дортмундці не пройдуть «ПСВ», це буде велика несподіванка.
«Атлетико» – «Інтер»: двобій рівних
«Атлетіко Мадрид» провів чудову групову кампанію, не програвши жодного матчу, відзначитись 17-а забитими голами та очолив перше місце в групі з «Фейєноордом», «Лаціо» та «Селтіком». В чудових кондиціях гравці «матрацників». Альваро Мората у шести зіграних матчах ЛЧ відзначився п’ятьма забитими м'ячами та одним асистом. Антуан Грізманн перебуває, мабуть, у найкращій формі у своїй кар'єрі (6 матчів в ЛЧ, 5 забитих м'ячів).
У боротьбі за титул «Атлетіко» змагатиметься зі срібним призером торішнього розіграшу ЛЧ – “Інтернаціонале”.Вболівальники, звісно, з нетерпінням чекатимуть повернення на «Сан-Сіро» колишнього півзахисника Дієго Сімеоне, проте ігри проти команди аргентинця ніколи не бувають легкими. Звичайно, «Інтер» налаштований оптимістично.
Команда Індзагі провела груповий етап доволі неоднозначно. Показавши рівну гру з «Реал Сосьєдад» (4 переможних матчі та 2 нічиї). І лише за рахунок різниці м'ячів «Сосьєдад» фінішував першим.
За прогнозами експертів Favbet шанси команд на перемогу у турнірі приблизно такі:
«Манчестер Сіті» – 2,70
«Баварія» – 5,25
«Реал» Мадрид – 5,50
«Арсенал» – 7,00
«Інтер» – 14,00
«ПСЖ» – 15,00
«Барселона» – 15,00
«Атлетико» – 18,00
«Борусія» – 20,00
«Наполі» – 40,00
«Реал» Сосьєдад – 50,00
«РБ Лейпциг» – 60,00
«Порту» – 100,00
«ПСВ Ейндговен» – 125,00
«Лаціо» – 150,00
«Копенгаген» – 350,00