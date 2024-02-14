Олександр Грушин здобув срібну медаль на Євро-2024 з греко-римської боротьби

На Євро-2024 з греко-римської боротьби український борець Олександр Грушин здобув срібну медаль у ваговій категорії до 63 кг.

Про це повідомляє “Чемпіон”.

У фіналі Грушин зустрівся з Мурадом Маммадовим з Азербайджану, чинним віцечемпіоном світу та переможцем цьогорічного Гран-прі Будапешта в категорії до 63 кг.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Маммадова із мінімальною різницею - 2:1.

Ця нагорода стала новим особистим рекордом Олександра Грушина на континентальному рівні після бронзової медалі, яку він виборов у 2022 році.