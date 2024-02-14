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Олександр Грушин здобув срібну медаль на Євро-2024 з греко-римської боротьби

У фіналі Грушин поступився Мураду Маммадову з Азербайджану.

Олександр Грушин здобув срібну медаль на Євро-2024 з греко-римської боротьби
Олександр Грушин
Фото: UWW

На Євро-2024 з греко-римської боротьби український борець Олександр Грушин здобув срібну медаль у ваговій категорії до 63 кг.

Про це повідомляє “Чемпіон”.

У фіналі Грушин зустрівся з Мурадом Маммадовим з Азербайджану, чинним віцечемпіоном світу та переможцем цьогорічного Гран-прі Будапешта в категорії до 63 кг. 

Фінальний свисток зафіксував перемогу Маммадова із мінімальною різницею - 2:1.

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Ця нагорода стала новим особистим рекордом Олександра Грушина на континентальному рівні після бронзової медалі, яку він виборов у 2022 році.

  • Бронзовим призером континентальної першості з греко-римської боротьби став олімпійський чемпіон українець Жан Беленюк.

  • Міжнародна асоціація боротьби вперше з 2021 року допустила до турніру 60 спортсменів з Росії та Білорусі у "нейтральному" статусі. АСБУ засудила це рішення, вказавши, що серед них є 15 атлетів, які підтримали війну проти України.

  • На чемпіонаті Європи розіграють 30 комплектів нагород, по десять у кожному з видів: греко-римській боротьбі, в якій змагаються лише чоловіки, а також вільній чоловічій і жіночій. Україна буде представлена в усіх 30 дисциплінах: по одному спортсмену в кожній.

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