Нганну пояснив, чому вирішив змінити UFC на бокс

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Франсіс Нганну пояснив, чому вирішив спробувати себе у професійному боксі, повідомляє sport.ua.

“Коли я ріс, я завжди любив бокс. Але у мене не було можливості займатися цим видом спорту, оскільки я жив в Африці. І потім, коли я переїхав до Європи, більше десяти років я не займався боксом. Я хотів боксувати, але не мав можливості, а потім ММА з'явилася на горизонті”, – заявив Франсіс.

Він зазначив, що для нього бокс – це можливість зробити крок вперед, а потім і зовсім побудувати кар'єру боксера.

“У мене завжди було таке бажання”, – заявив Франсіс.

Його наступним суперником буде колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа. Поєдинок пройде 8 березня в Ер-Ріяді.

28 жовтня 2023 року Нганну провів виставковий бій з Тайсоном Ф’юрі. Останній здобув непереконливу перемогу роздільним рішенням суддів.