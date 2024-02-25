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Нганну пояснив, чому вирішив змінити UFC на бокс

Франсіс зізнався, що завжди любив бокс.

Нганну пояснив, чому вирішив змінити UFC на бокс
Тайсон Ф’юрі і Франсіс Нганну перед виставковим боєм
Фото: скриншот відео

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Франсіс Нганну пояснив, чому вирішив спробувати себе у професійному боксі, повідомляє sport.ua. 

“Коли я ріс, я завжди любив бокс. Але у мене не було можливості займатися цим видом спорту, оскільки я жив в Африці. І потім, коли я переїхав до Європи, більше десяти років я не займався боксом. Я хотів боксувати, але не мав можливості, а потім ММА з'явилася на горизонті”, – заявив Франсіс.

Він зазначив, що для нього бокс – це можливість зробити крок вперед, а потім і зовсім побудувати кар'єру боксера. 

“У мене завжди було таке бажання”, – заявив Франсіс.

Його наступним суперником буде колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа. Поєдинок пройде 8 березня в Ер-Ріяді.

28 жовтня 2023 року Нганну провів виставковий бій з Тайсоном Ф’юрі. Останній здобув непереконливу перемогу роздільним рішенням суддів.

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