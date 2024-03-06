​​Перші чвертьфіналісти ЛЧ: “Баварія” розтрощила “Лаціо” та прогнозована перемога ПСЖ

В перших матчах-відповідяхc1/8 Ліги чемпіонів обійшлося без несподіванки: “Баварія” в 33-й раз вийшла до чвертьфіналу, а ПСЖ впевнено обіграв “Реал Сосьєдад” .

У перший день розіграшу матчів-відповіді в рамках 1/8 ЛЧ на футбольних фанатів чекало протистояння, в якому зійшлися “Реал Сосьєдад”, одна з найрезультативніших команд групового етапу змагань, та ПСЖ з нападником Кіліаном Мбаппе, який прагне завоювати титул переможця Ліги чемпіонів. Парижани у першому матчі 1/8 фіналу обіграли удома “Реал Сосьєдад” із рахунком 2:0. Зараз іспанський клуб перебуває в кризі, тож обіграти його не становило великих складнощів для команди Луїса Енріке.

“Реал Сосьєдад” підійшов до матчу на хвилі поразок від “Севільї” (3:2) у чемпіонаті Іспанії та вильоту з кубка Іспанії після серії пенальті проти “Мальорки” (4:5). Наразі баски посідають сьоме місце в Ла Лізі з 40 очками. Для іспанців вихід у чвертьфінал є надзвичайно важливим, адже вони прагнули вдруге в історії вийти до 1/4 Ліги чемпіонів після далекого сезону 1982-83, коли вони вибили “Селтік” в 1/8 фіналу.

ПСЖ натомість очолює Лігу 1, випереджаючи “Брест” на 9 очок, маючи у своєму активі 55 балів. Однак неприємний післясмак команді залишив останній матч зіграний внічию (0:0) з “Монако”, суперечливий матч, в якому Луїс Енріке вирішив замінити Мбаппе.

У “Реала” не потрапили до заявки на матч Карлос Фернандес, Айен Муньйос, Одріосола, Аріц Елустондо та Захарян, а у парижан – Кімпембе, Шкриняр та Асенсіо. Оярсабаль повернеться до стартового складу після перепочинку, і це було найкращою новиною для “Реал Сосьєдад” напередодні гри.

Вже на старті поєдинку парижани створили перший небезпечний момент поруч з воротами суперника, на 9-й хвилині Мбаппе віддав пас на Баркола який замикав, але Реміро врятував.

На 15-й хвилині рахунок у матчі відкрив невгамовний французький нападник Мбаппе. Дембеле розрізав оборону басків чудовим розрізним пасом на Кіліана, який у штрафному сам на сам розібрався із Субельдією та пробив на дальню стійку, недосяжну для Реміро – 0:1. Удар був настільки сильним, що навіть зірвав сітку воріт з кріплень.

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

Загалом у першому таймі ПСЖ повністю володів грою, пресингував та створював моменти. “Реал Сосьєдад”, натомість, не зміг створити жодного моменту.

У другому таймі Мбаппе знову зруйнував всю надію басків на перемогу подвоївши перевагу парижан на 56-й хвилині поєдинку. Кіліан вийшов з півзахисту на правильну позицію уникнувши офсайду і реалізував вихід сам на сам ударом низом у ближній кут – 0:2.

So Mbappe and Vini are going to be playing together with Jude behind them. ffs FIFA needs to stop #RealMadrid 😭😭😭#RealSociedadPSG #ChampionsLeague pic.twitter.com/vM6KX0d6Am — Dr. JunaidFarid (@DrJunaidFarid) March 5, 2024

Пізніше, французька команди знизила концентрацію й ініціативу перехопив “Реал Сосьєдад” та став створювати гольові моменти.

На 63-й Андер Барренечеа забив, проте взяття воріт скасували через пас за лінію захисту.

За хвилину ще один момент створив свіжий Барренечеа, який вийшов на заміну Шералдо Беккеру, нападник віддав низьку передачу на Мікеля Оярсабаля, але той не вразив ворота суперника.

На 76-й баски не реалізували момент після стандарту: Субельдіа вдарив на ближню стійку, м'яч пройшов повз Траоре, який підхопив його, і віддав назад на Субіменді, але м'яч пролетів вище воріт.

Та зрештою, на 89-й хвилині баскам вдалося забити: після відбивання Донаруми подачі Туррієнтеса, Мікель Меріно зіграв на добиванні, зробивши рахунок 1:2.

Однак дива не сталося і фінальний свисток зафіксував перемогу ПСЖ з загальним рахунком – 1:4.

Іманоль Альгуасіль, тренер “Реал Сосьєдад”, в інтерв'ю для UEFA.com: “Перш за все, я хочу привітати вболівальників, тому що вони сьогодні дійсно підтримали рівень Ліги чемпіонів. Я також хочу привітати своїх гравців, тому що навіть якщо ми не виграли внічию, ми змагалися з однією з найкращих команд Ліги чемпіонів. Я дуже щасливий і дуже пишаюся, і ми сподіваємося, що незабаром ми знову зможемо грати в Лізі чемпіонів. Ми зробимо все можливе, щоб зіграти в Європі наступного сезону”.

Наставник парижан Луїс Енріке прокоментував матч так: “Без сумніву, ми знали, наскільки складні наші суперники, наскільки хороша команда "Реал Сосьєдад", і вони показали нам це в Парижі в першому таймі. Сьогодні ми були трохи ближче до них весь час. Ми виграли гру, що і було нашою метою. Ми, менеджери, завжди намагатимемося знайти рішення, але це гравці зіграли добре. Вони всі зіграли на дуже високому рівні. Вони були надійні в захисті та дуже ефективні в атаці. Ми продемонстрували багатообіцяльну гру у двох матчах 1/8”.

Камбек Баварії

У іншому двобої зустрілися “Баварія” і “Лаціо”.

Теперішній сезон для “Баварії” перетворився з потенційно трофейного на кошмарний. У Бундеслізі мюнхенці відстають на 10 очок від “Байєра”, а в першій грі плей-оф Ліги чемпіонів поступилися в гостях “Лаціо”. І якщо у звичайній ситуації “Баварія” без проблем ліквідувала б перевагу в один гол, то зараз це може стати проблемою. "Лаціо” наразі не показує футбол рівня чвертьфіналу ЛЧ, але навіть вони здатні вибити мюнхенців, що може значно пришвидшити вже оголошений відхід Тухеля в кінці сезону.

Багато гравців “Баварії” не змогли допомогти команді у Мюнхені: Коман, Перетц, Бої та Сарр через травми та Упамекано через дискваліфікацію.

У “Лаціо” був відсутній лише Патрік через отриману травму.

Мюнхенська “Баварія” прагнула в 33-й раз вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Німецька команда досягала чвертьфіналу найбільше разів після мадридського “Реалу” Натомість для “Лаціо” можливий вихід у чвертьфінал став би другим в історії, перший був у сезоні 1999-2000.

“Баварія” вдало вступила у гру. Перший небезпечний момент мюнхенці створили вже на 6-й хвилині: Мюллер відкрився, і Сане пробив з-за меж штрафного майданчика трохи вище воріт.

Фото: https://twitter.com/FCBayern

На 17-й хвилині увімкнувся Кейн, з краю поля він прокинув трохи вище лівої стійки воріт "Лаціо".

На 37-й хвилині Іммобіле мав чудовий шанс, після скидки захисника “Баварії”, Де Лігта, італійський нападник на воротарській лінії пробив головою на дальню стійку, але удар виявився не точним.

Майже відразу після цього Кейн поклав край італійському опору. На 38-й хвилині: подача на дальню стійку Мюллера, той віддає пас на Геррейро, який пропускає удар та перетворює це на асист для Кейна, який пробиває головою - 1:0. Цей гол підтвердив амбіції "Баварії" щодо повернення.

Фото: https://twitter.com/FCBayern

У додатковий час на 45+2 хвилині “Баварія” відзначилась вдруге, Томас Мюллер замкнув вишукану передачу Матіаса де Лігта, пробивши головою з близької відстані та вивів шестиразових чемпіонів вперед з рахунком – 2:0.

Інтрига у матчі продовжувалась, бо "Лаціо" потрібен був лише один гол, щоб зрівнятися за сумою двох матчів, однак "Баварія" отримала заряд впевненості та не була готова підпускати команду Мауріціо Саррі до чвертьфіналу.

Фото: https://twitter.com/FCBayern

У другому таймі нічого не змінилося. Господарі продовжили володіти ініціативою та пресингувати. На 66-й Сане та Мусіала повели "Баварію" в атаку, а завершив її Кейн. Англієць закрив усі питання вечора та забезпечив “Баварії” вихід у чвертьфінал. Сане пробивав на дальню стійку, голкіпер відбив, але на добиванні опинився Гаррі Кейн та оформив дубль у матчі – 3:0.

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Цей гол став для англійця шостим за 8 зіграних матчів у цьому розіграші ЛЧ, він зрівнявся з французом Кіланом Мбаппе.

Наразі в своєму активі Гаррі має 33 голи у 33 матчах – неймовірний показник англійського нападника.

Матч завершився з загальним рахунком 3:1, таким чином “Баварія” продовжує свої виступи у ЛЧ.

Томас Тухель, головний тренер мюнхенців позитивно відзначив виступ своєї команди: "Це був дуже солідний, дуже дисциплінований виступ. Ми не втратили голову. Ми грали трохи сміливіше і мали кращий ритм. А потім, звичайно, все покращилося завдяки голу, а потім другому голу в ідеальний момент. Це додало нам впевненості, і ми заслужили перемогу".

Мауріціо Саррі, тренер "Лаціо", в інтерв'ю SKY Sport Italy прокоментував матч так: "Після їхнього другого голу почався інший матч. Перший тайм пройшов на хорошому рівні, а сьогодні це була "Баварія", яку ми всі знаємо. У цьому змаганні ці команди витягують все, але нам вдалося добре втриматися в матчі. Другий гол означав, що ми повернулися до роздягальні з розчаруванням і мало віри в те, що зможемо це виправити. Все могло бути інакше. Наш виступ у Лізі чемпіонів був позитивним, з більшою кількістю перемог, ніж поразок".