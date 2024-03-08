Нганну і Джошуа отримають мільйони від сьогоднішнього поєдинку в Саудівській Аравії

Британський боксер Ентоні Джошуа і камерунець Френсіс Нганну отримають мільйони від свого сьогоднішнього поєдинку в Саудівській Аравії.

За інформацією IFL TV, очікується, що десятки мільйонів надійдуть на їхні рахунки після цього вирішального поєдинку.

Гонорар Ентоні Джошуа за майбутній бій оцінюють майже в 39,5 млн фунтів стерлінгів, не враховуючи потенційних доходів від платних трансляцій (PPV) або додаткових призових грошей. Цей поєдинок стане одним із найприбутковіших для Джошуа.

Френсіс Нганну отримає 15,75 млн фунтів стерлінгів, не враховуючи інших доходів, як-от гроші за PPV або компенсація за перемогу і проходження повної дистанції поєдинку.

Загалом Нганну може отримати понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів за 12 раундів.

JOSHUA & NGANNOU PURSES REVEALED 💰



Anthony Joshua is set to earn a massive $50 million (£39 million) for his fight against Francis Ngannou with the former UFC champ set to earn $20 million (£15 million).



Not a bad little earner 👏🏼#JoshuaNgannou | #KnockoutChaos pic.twitter.com/MzO55XiceR — IFL TV (@IFLTV) March 7, 2024

Що ж до прогнозів на бій, то експерти Favbet віддають перевагу британцю. Котирування на перемогу Джошуа – 1.31, на перемогу Нганну – 3.60.