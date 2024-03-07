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​Центр «Відсіч» за сприяння FAVBET проводить курс з використання БпЛА для українських військовослужбовців Новини компаній

Компанія FAVBET продовжує партнерство з Громадською спілкою «Центр підготовки «Відсіч», що професійно навчає українських військовослужбовців. Спеціалісти центру працюють з різними підрозділами ЗСУ, а програму підготовку адаптують під реальні потреби бійців на передовій.

Фото: ГС «Центр підготовки «Відсіч»

У лютому за сприяння FAVBET команда «Відсічі» провела для учнів центру новий курс, присвячений бойовому забезпеченню роботи підрозділів з використанням БпЛА різних типів.

В ході курсу слухачі опановують основи використання БпЛА та специфіку їх бойового застосування. Серед тем навчання:

  • Цілі та задачі підрозділів БпАК (безпілотних авіаційних комплексів);
  • Технічні особливості застосування різних комплексів;
  • Засоби комунікації та безпека застосування на полі бою;
  • Тактичні прийоми при використанні БпЛА;
  • Тактика прикриття роботи, маскування та фортифікація;
  • Топографія і гаджети на полі бою;
  • Ведення повітряної розвідки та організація взаємодії підрозділів ЗСУ на полі бою та в тилу.

Фото: ГС «Центр підготовки «Відсіч»

"Також на прохання бійців ми провели невеликий тренінг з психологічною складовою. Люди дійсно мають велику втому та проблеми в родинах. На жаль, не всі витримують такий тиск. Підготовка пройшла з максимальним ефектом, хлопці задоволені, що для нас є величезною нагородою", - поділилися представники ГС «Відсіч».

Фото: ГС «Центр підготовки «Відсіч»

Партнерство FAVBET та ГС «Відсіч» — частина системних зусиль групи компаній Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation з підтримки української армії. Сьогодні загальна сума допомоги Силам оборони України вже складає більш як 300 млн грн.

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