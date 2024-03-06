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Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FAVBET Новини компаній

Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FAVBET
Фото: Рота «Фаворит»

Рота «Фаворит» отримала черговий пакет матеріально-технічної допомоги за підтримки української iGaming-компанії FAVBET. Це 50 дронів-камікадзе, авто та супутнє обладнання.

Зараз підрозділ знаходиться на одному з найгарячіших напрямів, тому вже найближчим часом нові безпілотники поповнюватимуть статистику ворожих втрат.

«Вдячний FAVBET за підтримку у передачі FPV-дронів. Сьогодні якість дронів на ринку дуже впала через намагання багатьох компаній просто поставити галочку у допомозі найдешевшою пташкою. Дуже цінно, що FAVBET для нашої роти обирає кращі безпілотники, в якості яких ми завжди впевнені», — розповідає командир «Фавориту», співзасновник та віцепрезидент Української федерації ММА (UF MMA) Денис Перч.

FAVBET патронує роту «Фаворит» фактично з моменту заснування восени минулого року. Учасники підрозділу — досвідчені бійці та пілоти, що боронять Україну з перших днів вторгнення. Багато з них були тим чи іншим чином пов’язані з бойовими мистецтвами: були спортсменами й тренерами.

За цей час за підтримки компанії рота «Фаворит» отримала дрони для розвідки та знищення ворожої техніки, автівки для виїзду на позиції, а також необхідне обладнанням та витратні матеріали для повсякденної роботи: від 3D-окулярів та підсилювачів сигналу для FPV-дронів, до «Старлінків», зарядних станцій та обігрівачів.

Підтримка роти «Фаворит» — частина системних зусиль компанії FAVBET з допомоги Силам оборони України. Окрім власних проєктів, що реалізуються за сприяння благодійного фонду FAVBET Foundation, компанія робить значні внески й у загальнонаціональні збори через платформу UNITED24.

В лютому 2024 року FAVBET став учасником збору на 35 безпілотних морських дронів Sea Baby для СБУ, задонативши 10 млн грн — найбільшу суму серед усіх українських бізнесів. Минулого року — передав 57 млн грн на закупівлю 53 нових пікапів для «Армії дронів», а також 20 млн грн впродовж двох етапів Операції «Єдність» із закупівлі 15000 FPV-дронів для фронту.

«Провідні українські компанії мають розуміти, що підтримка нашого війська — це не тільки питання проукраїнської позиції, а внесок у збереження України як вільної держави. Саме тому допомога FAVBET триватиме стільки та в тому обсязі, скільки цього потребуватиме наша перемога», — кажуть у компанії.

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