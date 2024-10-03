Михайло Мудрик в «Челсі»: проблеми, рішення, перспективи

Чому Михайло не зміг проявити себе в «Челсі», як на це вплинув «Шахтар» і що українцеві робити далі — у матеріалі LB.ua .

За три місяці виповниться два роки з моменту переходу Михайла Мудрика в «Челсі». Тоді, у січні 2023-го, українець переїжджав до Лондона у статусі одного з найперспективніших футболістів планети, а зараз його майбутнє максимально туманне. Винних у такому розвитку подій декілька: «Челсі», «Шахтар» і, звісно, сам Мудрик.

Я закликаю футболістів не переходити до "Челсі"

Саме з таких слів ексфутболіст Джеймі Каррагер розпочав дискусію стосовно стану справ "Челсі" у поточному сезоні. Він апелював до того, що лондонська команда веде бездарну трансферну кампанію, купуючи занадто багато гравців. І Джеймі має рацію.

Після зміни президента "Челсі" вирішив провести масштабну перебудову, суттєво оновивши склад команди. Наприклад, протягом сезону 2022/2023 до Лондона приїхало одразу 16 футболістів включно з Михайлом Мудриком. У британській пресі жартували про те, що команді доведеться розширювати роздягальню, адже для усіх футболістів місця замало.

Узимку 2023/2024 частину футболістів продали, але на їх заміну придбали новин гравців. Надії на нормалізацію у команді знову розтанули. У "Челсі" зараз є по три футболісти на кожну позицію, і це погано. За такої щільності складу розвинутися окремому футболісту фактично неможливо, хіба за умови залізобетонного місця у стартовому складі. У Михайла з цим теж є проблеми.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик у першому сезоні за "Челсі".

Після ледь не провального сезону 2023/2024, упродовж якого українець зіграв 31 поєдинок в АПЛ та здійснив 7 результативних дій, на його позицію придбали ще двох гравців. Мова про португальця Педру Нету та британця Джейдона Санчо. Якщо з першим Михайло ще може конкурувати, то з другим, ексгравцем "Манчестер Сіті" і "Боруссії", це робити вкрай складно. У цьому переконаний колишній футболіст і тренер Сергій Нагорняк, який тренував Мудрика у молодіжній збірній України.

"Мудрик уже фактично два роки у "Челсі", але у нього немає гармонії. Він мало грає і робить це не завжди вдало. У команді справді трансферний безлад. Жарти про те, що футболісти вимушені сидіти у роздягальні на підлозі з пустого місця не виникають. Вони купили багато молодих і перспективних гравців, кожен з яких хоче проявити себе. Санчо й інші грають на його позиції. У таких умовах, з тим, як грають його конкуренти, складно проявити себе, грати повні матчі", – сказав Нагорняк для LB.ua.

Якщо мені зателефонує "Арсенал", то я не зможу відмовити

Свого часу так Мудрик відповів на питання про можливість переходу до лондонського "Арсеналу". Після потужної інформаційної кампанії, спрямованої на продаж Михайла з "Шахтаря", ним зацікавилося одразу два лондонських клуби. На правду, українець заслужив подібні пропозиції, адже зміг запалити у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2022/2023. Після вдалого відрізка у кар’єрі гравця, "гірники" були готові здійснити угоду з продажу, але думки футболіста і клуба розійшлися. Михайло хотів грати за червону частину Лондона, а "Шахтар", очевидно, прагнув дорожче продати гравця, тому обрав "Челсі". У підсумку угоду ухвалили саме з "синіми". Як наслідок, Михайло здійснив надважливий крок у кар’єрі, бувши дещо спустошеним. Додатковим тиском була й ціна трансферу. Мудрика продали за 70+30 мільйонів євро, тому він став найдорожчим придбанням у зимове міжсезоння в історії Англійської прем’єр-ліги. На думку футбольного експерта й ексфутболіста Євгена Левченка, проблеми Мудрика почалися фактично одразу після трансферу.

Фото: twitter.com/ChelseaFC Михайло Мудрик під час переходу до "Челсі".

"Цей перехід до "Челсі" був кроком в інший світ. Для мене цей трансфер був дуже несподіваним, адже я розумів, що після зони комфорту потрібно йти туди, де буде тренер, який постійно спілкуватиметься з тобою. У "Челсі" на це не звертали увагу. До таких гравців як Михайло потрібен інший підхід. Як наслідок, можна зробити висновок, що цей перехід не був оптимальним. Під час переходу він ще не був повністю сформованим гравцем, який одразу показуватиме свій клас. Ціна за трансфер – це проблема команди, а не гравця. Зараз ми можемо констатувати, що стільки він поки не коштує", – сказав Левченко.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик отримав шанс забити.

Від такого дорогого гравця результат очікують тут і зараз, але українець не зміг проявити себе з коліс. У нього виникли проблеми з адаптацією. З цим погоджується і Сергій Нагорняк.

"Причин, чому Мудрику не вдається заграти, декілька. Можливо, не зміг адаптуватися. Ще одним тягарем є його ціна. У нас за такі кошти футболістів купляють рідко. Свого часу Шевченко переходив до “Челсі”, але він уже був у статусі суперзірки, тому йому фактично не потрібно було нічого доводити. Михайло ж провів якісний відрізок у Лізі чемпіонів, місце там заслужив, але тягар відповідальності залишився", – пояснює тренер.

Мудрик – це блискавка, але він не розуміє гру

За словами колишнього тренера Гаррі Реднаппа, один з коучів українця у "Челсі" Френк Лемпард так описав Мудрика. Михайло вразив усіх своєю швидкістю, але з розумінням тактичних моментів гри є проблеми. На правду, про цю "особливість" українця говорив не лише Френк, а й інші, хоч вони робили це більш завуальовано.

"Не тільки нинішній тренер “Челсі” Мареска казав, що Михайлові потрібно діяти більш варіативно. Розуміння гри – це основа для якісного функціонування на полі", – розповів Левченко.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик і Маурісіо Почеттіно.

З колегою погоджується й Нагорняк. На думку Сергія, тренери у клубі мають можливість детально вивчити гравця, щоб потім робити такі припущення.

"Розуміння футболу – це вміння правильно відкритися, правильно віддати пас. Я не сказав би, що у нього немає цих якостей. Лемпард працював з Мудриком близько, на відміну від мене. Коли ти працюєш з гравцем кожного дня і можеш слідкувати за його розвитком – це зовсім інше. Я точно розумію, що Михайло – це не плеймейкер, а вінгер. Я фактично бачу його лише на цій позиції. Найголовніше, що він втратив, – це впевненість у своїх силах. Хоч він і запевняє у протилежному, на полі видно, що йому не вистачає саме цього", – переконаний Нагорняк.

Екстренер "Динамо" Йожеф Сабо описав проблему Мудрика більш категорично. На його думку, Михайлові справді не вистачає деяких футбольних навичок.

"Річ у тому, що Михайла не вчили захищатися. Це біда наших футболістів. Наші гравці атакувального плану хочуть лише забивати і йти вперед, забуваючи за захист. Так, він має фантастичну швидкість, тому його й купили. Варто зрозуміти, що наш чемпіонат поступається європейським. Коли Мудрик йшов на гравця в УПЛ, то міг спокійно прокидати м’яч уперед, адже позаду ніхто не підстраховував його опонента. В Англії ж це зробити набагато складніше, адже вони грають щільно й страхують один одного. Дриблінгу у Михайла немає у тому розумінні, щоб м’яч був приклеєний до ноги. У "Челсі" його багато чого навчили, тому зараз він зміщується в центр, здатен діяти більш цікаво. Роки пройшли й вони побачили, що Мудрик – гравець середнього рівня. Продати його теж складно, адже вони придбали його за великі гроші", – переконаний Йожеф Йожефович.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик йде у підкат під час матчу за "Челсі".

Як наслідок, Михайло став гравцем ротації та не отримує достатньо ігрового часу. У нинішньому сезоні він відіграв 6 поєдинків, з яких лише 3 – в АПЛ. Щобільше, Мудрик став мемом і для нинішнього головного тренера "Челсі" Енцо Марески. "Міша – це Міша", – відповідає коуч "синіх" на пресконференціях, якщо його питають про перспективи українця у "Челсі". Один з можливих варіантів розвитку кар’єри – оренда в іншу команду.

"Узимку йому потрібно йти в оренду, щоб мати стабільну ігрову практику і розпочати все з чистого аркуша. У нього солідний контракт, тому відмовлятися від нього не будуть. Однак, його гроші не цікавлять. Він дуже любить футбол. Якщо він знайде гармонію у своїй кар’єрі, то гратиме зовсім по-іншому. Якщо чутки про інтерес "Ліверпуля" правдиві, то я б на його місці зібрав валізи й пішов", – підсумував Сергій Нагорняк.

Євген Левченко вважає, що подібні рішення варто ухвалювати після розмови з тренером.

"Якщо тренер гарантує тобі ігровий час, якщо він вірить у тебе, то варто доводити це на полі. Якщо ж тренер каже, що ти матимеш 5-10 хвилин у кінці зустрічей, то, напевно, потрібно йти", – підсумував футбольний експерт.

Сьогодні, 3 жовтня, "Челсі" гратиме проти "Гента" у Лізі конференцій, а Михайло Мудрик може отримати шанс змінити ситуацію на краще. Початок матчу – о 22:00.