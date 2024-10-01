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Сергій Ребров оголосив склад збірної України на жовтневі матчі Ліги Націй

Капітан команди поза основним списком.

Сергій Ребров оголосив склад збірної України на жовтневі матчі Ліги Націй
Сергій Ребров
Фото: EPA/UPG

За повідомленням Української асоціації футболу, головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з гравцями, які отримають виклик на матчі третього та четвертого туру Ліги Націй у жовтні.

Основний список, до якого увійшли 25 футболістів, зазнав кількох змін порівняно з вересневими поєдинками проти Албанії та Чехії. Одразу кидається у вічі відсутність капітана головної команди та одного з найкращих її бомбардирів в історії Андрія Ярмоленка - "динамівець" потрапив до резерву. 

Через травми не допоможуть синьо-жовтим Олександр Зінченко та Руслан Маліновський. Також не знайшлося місця у заявці для Сергія Сидорчука та Дениса Попова. Натомість вперше зіграти за збірну може Дмитро Криськів із "Шахтаря". Також свій шанс отримали Олексій Гуцуляк, Богдан Михайліченко та Олександр Зубков. 

До резервного списку, окрім Ярмоленка, увійшли воротар Дмитро Різник, Олександр Сваток, Олександр Мартинюк, Віталій Буяльський, Артем Бондаренко, Дмитро Сікан та Олександр Назаренко. 

11 жовтня підопічні Реброва зіграють з Грузією у Познані, а 14 жовтня у Вроцлаві номінально прийматимуть Чехію. 

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Тимчик («Динамо» Київ), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — «Динамо» Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк («Полісся» Житомир), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

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