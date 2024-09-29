​"Лівий берег" зіграє проти "Динамо" в матчі 8-го туру чемпіонату України-2024/25

Команди раніше ніколи між собою не зустрічалися.

Сьогодні в матчі 8-го туру чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги сезону-2024/25 зіграють "Лівий Берег" та "Динамо".

Початок зустрічі, яка відбудеться в Київській області на стадіоні "Арена Лівий Берег", - о 18:00.

Головним арбітром матчу буде Андрій Коваленко з Полтави. Також на грі буде задіяна система відеодопомоги арбітрам VAR під керівництвом Дмитра Панчишина з Харкова.

"Лівий Берег" і "Динамо" ніколи ще раніше між собою не зустрічалися. "Лівобережці" - дебютанти Прем’єр-ліги. Цей клуб, який був заснований зовсім недавно, у 2017 році.

У попередньому турі ні "Лівий Берег", ні "Динамо" не зуміли взяти максимум очок. Господарі поля сьогоднішнього матчу поступилися на виїзді "Олександрії" (0:2), а "біло-сині" зіграли внічию із львівським "Рухом" (0:0).

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet вважають беззаперечним фаворитом "Динамо", на перемогу синьо-білих пропонується коефіцієнт 1,23, на нічию - 6,40, а на перемогу "Лівого берега" - 16.

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