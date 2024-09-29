Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
Низка країн ЄС хоче відтермінувати біометричні перевірки на кордоні, щоб уникнути “хаосу”
Низка країн ЄС хоче відтермінувати біометричні перевірки на кордоні, щоб уникнути “хаосу”
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Норвегія не прийматиме біженців з шести областей України
Норвегія не прийматиме біженців з шести областей України
Про ключові позиції допомоги від США на $7,9 млрд
Про ключові позиції допомоги від США на $7,9 млрд
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
Пулітцерівські лауреати, видані українською: художні романи
Пулітцерівські лауреати, видані українською: художні романи
ГоловнаСпорт

​"Лівий берег" зіграє проти "Динамо" в матчі 8-го туру чемпіонату України-2024/25

Команди раніше ніколи між собою не зустрічалися.

​"Лівий берег" зіграє проти "Динамо" в матчі 8-го туру чемпіонату України-2024/25
Фото: facebook.comfclbkiev

Сьогодні в матчі 8-го туру чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги сезону-2024/25 зіграють "Лівий Берег" та "Динамо".

 Початок зустрічі, яка відбудеться в Київській області на стадіоні "Арена Лівий Берег", - о 18:00.

Головним арбітром матчу буде Андрій Коваленко з Полтави. Також на грі буде задіяна система відеодопомоги арбітрам VAR під керівництвом Дмитра Панчишина з Харкова.

"Лівий Берег" і "Динамо" ніколи ще раніше між собою не зустрічалися. "Лівобережці" - дебютанти Прем’єр-ліги. Цей клуб, який був заснований зовсім недавно, у 2017 році.

У попередньому турі ні "Лівий Берег", ні "Динамо"  не зуміли взяти максимум очок. Господарі поля сьогоднішнього матчу поступилися на виїзді "Олександрії" (0:2), а "біло-сині" зіграли внічию із львівським "Рухом" (0:0).

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet вважають беззаперечним фаворитом "Динамо", на перемогу синьо-білих пропонується коефіцієнт 1,23, на нічию - 6,40, а на перемогу "Лівого берега"  -  16.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies