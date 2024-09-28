Ерлінг Голанд (ліворуч) з «Манчестер Сіті» бореться за м’яч із Деном Берном (праворуч) з «Ньюкасла» під час матчу АПЛ.

«Манчестер Сіті» на чужому полі зіграв унічию з «Ньюкаслом» у шостому турі Англійської прем’єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба «містян».

Захисник «Ман Сіті» Йошко Гвардіол опинився на ударній позиції у штрафному майданчику та пробив по воротах після пасу Джека Гріліша – 0:1.

Фото: EPA/UPG Йошко Гвардіол з «Манчестер Сіті» (другий ліворуч) забиває перший гол під час матчу Англійської прем'єр-ліги.

«Ньюкасл» відігрався завдяки Ентоні Гордону – футболіст реалізував 11-метровий удар.

Фото: EPA/UPG Ентоні Гордон з «Ньюкасла» реалізує пенальті, зрівнюючи рахунок під час футбольного матчу Англійської прем’єр-ліги.

За підсумками матчу «містяни» залишаються на першій сходинці АПЛ з 14-ма очками в активі. «Сороки» піднялися на п’яту позицію – 11 пунктів після 6 поєдинків.

Найближчий переслідувач «Ман Сіті», «Ліверпуль», зустрінеться з «Вулвергемптоном» у шостому турі АПЛ.

Нагадаємо, трійку лідерів Англійської прем’єр-ліги замикає «Астон Вілла» – 12 пунктів.