«Манчестер Сіті» на чужому полі зіграв унічию з «Ньюкаслом» у шостому турі Англійської прем’єр-ліги.
Про це повідомила пресслужба «містян».
Захисник «Ман Сіті» Йошко Гвардіол опинився на ударній позиції у штрафному майданчику та пробив по воротах після пасу Джека Гріліша – 0:1.
«Ньюкасл» відігрався завдяки Ентоні Гордону – футболіст реалізував 11-метровий удар.
За підсумками матчу «містяни» залишаються на першій сходинці АПЛ з 14-ма очками в активі. «Сороки» піднялися на п’яту позицію – 11 пунктів після 6 поєдинків.
Найближчий переслідувач «Ман Сіті», «Ліверпуль», зустрінеться з «Вулвергемптоном» у шостому турі АПЛ.
Нагадаємо, трійку лідерів Англійської прем’єр-ліги замикає «Астон Вілла» – 12 пунктів.