«За результат завжди відповідає одна людина – це головний тренер», – Нагорняк про результати збірної

Ексфутболіст і головний тренер «Епіцентру» Сергій Нагорняк пояснив LB.ua, у чому причина незадовільних результатів національної команди у Лізі націй УЄФА.

«Щоб зрозуміти, у чому проблема, потрібно знаходитися там, усередині. Аналізуючи те, що виходить у пресу, можна припустити, що у команди немає єдності. Загалом багато факторів може впливати на такий результат. Зрозуміло точно лише те, що не все гаразд з грою і результатами», – сказав Нагорняк.

За його словами, відповідальність за результати команди завжди лежить на головному тренерові.

«Закон футболу тільки один: за результат завжди відповідає лише одна людина – це головний тренер. Вся відповідальність лише на ньому. Він збирає цих футболістів, обʼєднує їх, підбирає тактику на гру, отже, за результат відповідає лише він», – пояснив колишній футболіст.

Водночас він наголосив на тому, що додати у якості гри потрібно кожному футболісту збірної України.

«Усім футболіста потрібно додати у всьому. Вдягаючи у цей непростий час футболку збірної, футболісти повинні залишити всі свої клубні проблеми вдома та, як кажуть, "вмирати" на полі», – переконаний Сергій.

Крім того, Нагорняк запевнив, що порівнювати виступи національної й молодіжної команд некоректно, адже вони грають у футбол різної інтенсивності.

«У молодіжці у нас підібралися непогані футболісти, але там абсолютно інший футбол. Не можна порівнювати основну команду з молодіжною за рівнем інтенсивності та відповідальності. Національна збірна – це найвищий ступінь рівня футболіста й відповідальність там в десятки разів вище. Звичайно, у молодіжній команді є своя відповідальність, але її не порівняти з дорослою збірною», – підсумував він.

Нагадаємо, збірна України з футболу поступилася Албанії (1:2) і Чехії (2:3) на старті Ліги націй УЄФА.

11 жовтня «синьо-жовті» у рамках третього туру Ліги націй прийматимуть збірну Грузії у номінально домашньому матчі на стадіоні «Енеа-Арена» у Познані, Польща.