Фіаско українських команд на шаховій Олімпіаді та перемога на Генасамблеї ФІДЕ

Тріумф індійських збірних

От і закінчилася шахова Олімпіада. На жаль, в останньому турі українські чоловіки зазнали нищівної поразки від збірної Сербії – 0,5: 3,5. Лише Руслан Пономарьов зіграв унічию, а от Василь Іванчук, Антон Коробов та Володимир Онищук поступилися. Причому, з Антоном ця неприємність сталося вперше на Олімпіаді.

Фото: Ukrainian Chess Federation Володимир Онищук під час шахової партії на Олімпіаді.

Чемпіонами стала збірна Індії. Нічия в останньому турі зі збірної Словенії забезпечувала індійським шахістам перше місце. Проте, вони й не думали про нічию. Фаворити буквально розтрощили словенців з рахунком 3,5:0,5.

Чемпіонами стали Доммараджу Гукеш, який набрав 9 очок з 10, Рамешбабу Праггнанадхаа (6 з 10), Арджун Ерігайсі (10 з 11), Сантуш Відіт (7,5 з 10) та Пентала Харікрішна (2,5 з 3). Загалом переможці набрали 21 очко з 22 можливих. Лише узбеки зіграли з ними унічию.

Збірна США обіграла китайців (2,5:1,5) і посіла друге місце – 17 очок. Третіми стали узбеки, які взяли гору над французами – 2,5:1,5. Вони теж набрали 17 командних пунктів. Українська збірна у підсумку посіла 16-те місце – 15 пунктів.

Ось індивідуальні результати наших шахістів: Андрій Волокитін – 3,5 з 8, Іванчук – 5,5 з 10, Пономарьов – 5,5 з 9, Коробов – 6,5 з 9, Онищук – 5 з 8.

Жіноча збірна України закінчила турнір на мажорній ноті. Наші шахістки обіграли команду Румунії з рахунком 3:1. У відмінному стилі білими здобули перемоги Юлія Осьмак та Інна Гапоненко, а Наталія Букса та Євгенія Долуханова зіграли чорними унічию. Це дало змогу нашим посісти (з 16 очками) восьме місце. Безумовно, таке скромне досягнення могло б бути набагато кращим, якби сестри Музичук виступили за команду. Але, маємо те, що маємо…

Фото: Ukrainian Chess Federation Юлія Осьмак під час шахової Олімпіади.

Індивідуальні досягнення наших такі: Осьмак – 5 з 10, Анна Ушеніна – 5,5 з 9, Букса – 7 з 9, Гапоненко – 6,5 з 9, Долуханова – 3 з 7.

Переможницями упевнено стали жінки з Індії – 19 очок з 22. У них найкращою стала Дів’я Дешмух, хоч до цього не дуже відома у шаховому світі – 9,5 очка з 11. Друге місце посіла збірна Казахстану (18 очок). «Бронза» дісталася американкам – 17 очок.

Росіяни не наважилися повернути своїх шахістів

21-22 вересня в Будапешті відбулася Генеральна асамблея ФІДЕ. 22 вересня відбулося голосування з приводу дозволу повернути росіянам та білорусам право виступати у світових шахових змаганнях під своїми прапорами.

На голосуванні делегатам було запропоновано три варіанти:

1. Лишити санкції в силі, але надалі проконсультуватися з МОК, чи можна зняти санкції з рф у дитячо-юнацьких турнірах, а також у змаганнях людей з обмеженими можливостями.

2. Лишити санкції в повному обсязі.

3. Зняти всі санкції з рф.

За перший пункт проголосували Азербайджан, Грузія, Китай, Угорщина, Індія та багато країн, які не мають великої ваги у шаховому світі. За другий – Україна, Англія, Канада, Франція, Німеччина, США, Нідерланди, Латвія, Литва. За третій варіант віддали свої голоси Вірменія, Куба, Іран та інші.

Отож, підсумки голосування: перший варіант – 66 країн, другий – 41, третій – 21.

Росіяни не наважилися «продавити» повне зняття санкція, а лишили собі певний простір для маневрів. Розголос, який українці вчинили, зіграв свою роль. Мабуть, керівництво ФІДЕ злякалося скандалу, який міг призвести до гірших для них наслідків. Що ж, і це вже не так погано. Виявилося, що силові методи вже не діють у шаховому світі, і це дає надію.