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«Рома» Довбика розгромила «Удінезе» в Серії А

На рахунку українця гол і гольовий пас.

«Рома» Довбика розгромила «Удінезе» в Серії А
Артем Довбик (праворуч) під час матчу проти "Удінезе" в Серії А.
Фото: EPA/UPG

«Рома» декласувала «Удінезе» (3:0) у п’ятому турі італійської Серії А.

Про це повідомили на офіційному сайті «вовків».

На 19 хвилині Артем Довбик відкрився під пас, отримав м’яч і потужно пробив у правий кут воріт.

У другому таймі пенальті реалізував Пауло Дибала. На 70-й підсумковий результат установив Томмазо Бальданці.

Найкращим гравцем поєдинку визнали українця Артема Довбика.

Перемога дозволила «Ромі» піднятися на десяту сходинку італійського чемпіонату.

Нагадаємо, «Торіно» очолює Серію А – 11 очок після 5 поєдинків.

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