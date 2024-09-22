Тимощук передав свою футболку на аукціон, який збирає кошти на потреби жителів Курської області

Футболку продали за сім з половиною тисяч доларів.

Ексфутболіст збірної України з футболу Анатолій Тимощук передав свою підписану футболку на аукціон, кошти з якого направлять на допомогу Курської області.

Про це з посиланням на російський телеграм-канал повідомило Суспільне Спорт.

Футболку Тимощука продали за 7.5 тисяч доларів.

Колишній капітан національної команди працює асистентом тренера у пітерському «Зеніті».

Нагадаємо, Тимощук не засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За це Українська асоціація футболу (УАФ) позбавила його усіх рекордів та нагород. Тимощук оскаржив це рішення до Апеляційного комітету УАФ, але в задоволенні апеляційної скарги йому відмовили.

Зазначимо, що в грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про санкції щодо спортсменів за підтримку війни в Україні.