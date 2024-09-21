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Знову під власними прапорами: чи повернуться агресори до шахової родини

31 серпня новим президентом Федерації шахів України було обрано Олександра Камишіна. Починати свою роботу він змушений з боротьби проти повернення росіян і білорусів до змагань під власними прапорами. 

Знову під власними прапорами: чи повернуться агресори до шахової родини
Шахова дошка.
Фото: EPA/UPG

Слово президенту:

«Починаю роботу в Федерації шахів відразу з непростої й важливої битви на міжнародній арені.На 22 вересня в Будапешті заплановано засідання Генасамблеї ФІДЕ, на якому в порядку денному є питання про «відновлення в повному обʼємі прав національних федерацій шахів Росії та Білорусі».

Мова йде про повернення права збірним країн-агресорів виступати на міжнародних змаганнях під своїми прапорами, під своїми гімнами. Також Росія і Білорусь хочуть повернути собі право проводити міжнародні турніри під егідою ФІДЕ у себе на території.

Нагадаю, станом на зараз збірні команди Росії й Білорусі не мають права виступати на міжнародних змаганнях під егідою ФІДЕ, а їх шахісти мають право брати участь у турнірах тільки під нейтральним прапором ФІДЕ.

Це питання в порядок денний вніс голова Федерації шахів Киргизької республіки Бабур Тольбаєв.

Поки в Україні шахісти гинуть від рук російських військових терористів, російському та білоруському прапорам не місце на шахових турнірах. Російський гімн не має права звучати в країнах вільного світу. А жоден шахіст, який дорожить своєю репутацією, не поїде в країну, яка щодня вбиває мирне населення іншої країни.

З початку великої війни в Україні загинув вже 21 шахіст, ще двоє – зникли безвісти. І це тільки ті дані, що вже відомі на цю мить.

Тому від імені Федерації Шахів України офіційно заявляю про категоричну незгоду по цьому питанню порядку денного. І прошу ФІДЕ зняти питання з порядку денного».

міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін
Фото: Макс Требухов
міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін

Лист проти такого рішення підписали тренери та учасники збірних України, які виступають на Олімпіаді в Будапешті. Ось, як прокоментував це лідер чоловічої команди Андрій Волокитін. На його думку, ставити подібне питання в умовах війни, яка триває в Україні два з половиною роки, є аморальним вчинком.

Андрій Волокитін (ліворуч) під час шахової партії.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Андрій Волокитін (ліворуч) під час шахової партії.

Волокитін слушно зауважив: вплив африканських та інших країн може стати вирішальним під час голосування – власне через корупцію, яка існує в Міжнародній шаховій федерації. 

«У ФІДЕ голосують багато країн: з Африки, Америки, бідних країн. Давно відомо, що на тих голосуваннях велика корупція. Там Росія підкупає бідні країни. Усе починалося з 2006 року, коли прямо на очах гравців вони просто носили готівку. Нині це не є так відкрито, проте не думаю, що схема змінилася. Не знаю, як з цим боротися, адже це величезна проблема. Очевидно, що ця федерація потребує корінних змін та реформ. І, перш за все, треба змінити російське керівництво, яке протягом 30 років очолює ФІДЕ», – сказав Волокитін.

На думку гросмейстера, сприяти провалу голосування з відновлення прав Росії та Білорусі може тільки масштабний розголос, зокрема, від шахістів інших країн.

«Чим більше шахістів виступає проти – тим краще. Але формально йде голосування від федерації, і скільки б шахістів не виступало, буде важко. Проте, чим більшим буде публічний розголос, чим більше людей будуть проти зняття санкцій – тим краще», – пояснив шахіст. 

Влучно зауважив 13-й чемпіон світу Гаррі Каспаров: «ФІДЕ лишається іноземною рукою КДБ». 

Комісія з етики ФІДЕ на засіданні під час Олімпіади в Будапешті замінила призупинення членства Федерації шахів Росії штрафом. Апеляції голови ФІДЕ Аркадія Дворковича та ФШР були задовільнені. 

Покарання Дворковичу повністю скасовано, кара ФШР змінена – тепер має сплатити ФІДЕ штраф у розмірі 45 тисяч євро. 

Український гросмейстер Андрій Баришполець.
Фото: З особистого архіву Андрія Баришпольця.
Український гросмейстер Андрій Баришполець.

Відхилена зустрічна апеляція, яку подали український гросмейстер Андрій Баришролець та данський шахіст Пітер Хейне Нільсен (тренер гросмейстера Магнуса Карлсена, – LB.ua). Вони мають намір оскаржити рішення етичної комісії ФІДЕ у Спортивному арбітражному суді в Лозанні – найвищій спортивній судовій інстанції.

Голосування про відновлення прав агресорів відбудеться 22 вересня, в неділю. Українці за підтримки союзників з Великої Британії, Німеччини та інших країн спробують зупинити це, але наскільки це реально? Побачимо.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
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