Шахова Олімпіада: Наталія Букса рятує матч для жінок, а чоловіча команда зазнала поразки

Перший тур після вихідних і сьомий загалом на шаховій Олімпіаді в Будапешті виявився дуже складним для українських збірних.

Чоловіча команда грала проти попередніх переможців – збірної Узбекистану. Це, хоча й молодий, але дуже міцний колектив. На першій шахівниці за них грав Нодірбек Абусатторов. Цього дня йому виповнилася двадцять років, і він діяв на підйомі.

Нашому Андрію Волокитіну чорними було нелегко простояти Нодірбеку. Узбецький шахіст обрав варіант Созіна в сіціліанському захисті. Взагалі, ця система не вважається останнім часом небезпечною для чорних. Проте, виявилося, що білі отримали стійку перевагу. Захищатися Андрієві стало все важче, а наприкінці він просто проґавив туру і припинив опір.

Несподівано поступився й Руслан Пономарьов – Джвахіру Сіндарову (білі). Хоча Руслан упевнено розіграв захист Каро-Канн і отримав рівну позицію. Але далі наш земляк діяв не найкращим чином. Він віддав пішака, а втримати ендшпіль, на жаль, Пономарьову не вдалося.

Фото: Ukrainian Chess Federation Василь Іванчук під час шахової партії на Олімпіаді.

Василь Іванчук не отримав білими перевагу в італійській партії. Навпаки, певного моменту, він дістав гіршу позицію. Але Василь захищався дуже впевнено й зміг досягти нічиєї. Також і Антону Коробову в тому самому дебюті не вдалося досягнути переваги. А всі його спроби все ж перехопити ініціативу успіхом не закінчилися – нічия. Таким чином, відчутна поразка нашої збірної – 1:3.

У цьому раунді також зустрічалися головні претенденти на перемогу – команди Індії та Китаю. На першій шахівниці мали б зустрітися чемпіон світу Дін Ліжень (Китай) та претендент на це звання – Домараджу Гукеш. Проте, чемпіон, який останнім часом перебуває в поганій формі, ухилився від цього двобою. Він вирішив дочекатися їхнього матчу за корону, який відбудеться в листопаді.Але це не допомогло китайцям. Вей І, який замінив чемпіона, не зміг протистояти Гукешу. Десь приблизно до 35-го ходу білі отримали два коні проти тури. І Домараджу продемонстрував просто філігранну техніку. Він переміг на 80-му ході.

Фото: Ukrainian Chess Federation Антон Коробов під час шахової Олімпіади.

Решта партій закінчилася унічию. Збірна Індії взяла гору з рахунком – 2,5:1,5 і зробила великий крок до золотих медалей. Після сьомого туру вони попереду – 14 очок з 14. На очко відстає збірна Ірану. Ще четверо команд (серед них і Узбекистан) мають 12 пунктів. Українці ділять місця з 10-го по 35-те. Сьогодні наші хлопці грають зі збірної Аргентини.

Також нелегко складався матч і для жіночої збірної проти представниць Польщі. На першій шахівниці Юлія Юсьмак ще з дебюту (каталонський початок) пожертвувала білими пішака. Можливо, робити цього було не варто. Її суперниця, нещодавня переможниця першого жіночого турніру Гран-прі ФІДЕ Аліна Кашлинська холоднокровно прихопила цей дарунок.

Білі не змогли довести, що їхня ініціатива варта того. На жаль, підтримати рівновагу Юлії теж не вдалося, а помилка на 23-му ході стала для неї фатальною. Чорні перемогли.

Анна Ушеніна упевнено зробила нічию з досвідченою Монікою Сочко. А Інна Гапоненко теж чорними легко зрівняла гру, проте розраховувати на виграш вона не могла. Також – мирний підсумок.

Отож, лишалася партія Наталія Букса проти Олівії Кьолбаси. Наталія наполегливо прагнула до перемоги в трохи кращому, але, мабуть, скоріше нічийному коневому закінченні. Згодом українці вдалося виграти пішака, але Олівія уперто захищалася. Та Букса переносила удари з одного флангу на іншій і зрештою дотиснула суперницю. Так чином, рахунок зрівнявся – 2:2.

Фото: Ukrainian Chess Federation Наталія Букса під час шахової Олімпіади.

А зустріч лідерів, збірних Індії та Грузії, принесла перемогу індійським шахісткам з переконливим рахунком – 3:1. Причому, переможниці виграли дві партії чорними. Як і раніше, збірна Індії не втратила жодного очка. На два пункти відстають від неї одразу три колективи – Польщі, Казахстану та Франції. Українки розділяють місця з п’ятого по чотирнадцяте. Сьогодні наші дівчата грають з угорською командою.