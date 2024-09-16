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Українські шахісти звернулися до іноземних колег щодо можливого зняття санкцій з росіян і білорусів

Вони закликали їх тиснути на свої федерації, аби це питання не виносили на розгляд Асамблеї. 

Українські шахісти звернулися до іноземних колег щодо можливого зняття санкцій з росіян і білорусів
Фото: worldcup2023.fide.com

Шахісти і шахістки збірних України звернулися напередодні Генеральної асамблеї Міжнародної федерації шахів до колег щодо можливого зняття санкцій з федерацій Росії і Білорусі. 

Вони закликали їх посприяти виключенню цього з порядку денного асамблеї, йдеться в заяві Української федерації шахів. Шахісти вважають, що обговорення зняття санкцій зі спортсменів Білорусі і Росії є "не тільки передчасним, а й аморальним".

"Визнання федерацій, які підтримують агресію, суперечить цінностям нашого спорту. Солідарність і етика: шахи, гра, яка процвітає на принципах справедливості та поваги, не повинні об'єднуватися з організаціями, які схвалюють насильство та гноблення. Вплив на гравців: рішення про скасування санкцій може підбадьорити агресорів і підірвати безпеку та цілісність гравців з постраждалих країн, включно з Україною", – йдеться у заяві. 

Українські шахісти звернулися до колег з закликом сприяти виключенню з порядку денного питання зняття санкцій з росіян
Фото: facebook Ukrainian Chess Federation
Українські шахісти звернулися до колег з закликом сприяти виключенню з порядку денного питання зняття санкцій з росіян

Українські шахісти закликали колег з інших країн тиснути на свої федерації, аби тему зняття санкцій не включали до порядку денного. 

"Зважаючи на ці занепокоєння, ми з повагою закликаємо вас: Виступайте проти дискусії: будь ласка, тисніть на свої національні федерації, щоб ця тема навіть не була включена до порядку денного для обговорення", – йдеться у повідомленні. 

Звернення підписали шахісти, що беруть участь у Всесвітній олімпіаді в Угорщині. 

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