Українські шахісти звернулися до іноземних колег щодо можливого зняття санкцій з росіян і білорусів

Вони закликали їх тиснути на свої федерації, аби це питання не виносили на розгляд Асамблеї.

Шахісти і шахістки збірних України звернулися напередодні Генеральної асамблеї Міжнародної федерації шахів до колег щодо можливого зняття санкцій з федерацій Росії і Білорусі.

Вони закликали їх посприяти виключенню цього з порядку денного асамблеї, йдеться в заяві Української федерації шахів. Шахісти вважають, що обговорення зняття санкцій зі спортсменів Білорусі і Росії є "не тільки передчасним, а й аморальним".

"Визнання федерацій, які підтримують агресію, суперечить цінностям нашого спорту. Солідарність і етика: шахи, гра, яка процвітає на принципах справедливості та поваги, не повинні об'єднуватися з організаціями, які схвалюють насильство та гноблення. Вплив на гравців: рішення про скасування санкцій може підбадьорити агресорів і підірвати безпеку та цілісність гравців з постраждалих країн, включно з Україною", – йдеться у заяві.

Фото: facebook Ukrainian Chess Federation Українські шахісти звернулися до колег з закликом сприяти виключенню з порядку денного питання зняття санкцій з росіян

Українські шахісти закликали колег з інших країн тиснути на свої федерації, аби тему зняття санкцій не включали до порядку денного.

"Зважаючи на ці занепокоєння, ми з повагою закликаємо вас: Виступайте проти дискусії: будь ласка, тисніть на свої національні федерації, щоб ця тема навіть не була включена до порядку денного для обговорення", – йдеться у повідомленні.

Звернення підписали шахісти, що беруть участь у Всесвітній олімпіаді в Угорщині.