Шахова Олімпіада: блискуча гра Юлії Осьмак та прикре фіаско Василя Іванчука

П’ятий тур шахових Олімпіад, які проходять в Будапешті, виявився дуже невдалим для збірних України: і для чоловічої, і для жіночої.

Хоч упродовж матчів здавалося, що все скінчиться добре для наших команд, сталося навпаки... Отож, почнемо з чоловіків. Ключовою для двобою Україна – Угорщина виявилася партія лідерів Василя Іванчука і Рихарда Раппорта. Суперники розіграли захист Грюнфельда. Українець обрав білими варіант з розвитком слона на f4.

Фото: Ukrainian Chess Federation Василь Іванчук грає на шаховій Олімпіаді.

Іванчук отримав у результаті двох слонів проти двох коней. Невеличка перевага була на його боці. Проте, львів’янин витратив багато часу. І це далося взнаки наприкінці партії. На 16-му ході Василь зробив добрий на вигляд хід, але насправді то було не найкраще рішення. Блискучий тактик Раппорт несподівано пожертвував коня. Натомість він вигнав короля білих у центр. Позиція Іванчука все ще лишалася непоганою, але грати йому треба було дуже акуратно. А у нього лишилося мало часу. Це призвело до серії помилок, і на 26-му ході львів’янин склав зброю.

Фото: Ukrainian Chess Federation Руслан Пономарьов під час шахової партії.

На другій шахівниці Руслан Пономарьов чорними чітко зрівняв гру і зробив нічию проти Санана Сюгурова. Також упевнено підтримав рівновагу й Володимир Онищук, який грав з Бенджаміном Гледурою.

Антон Коробов білими у французькому захисті переваги не досяг, і, здавалося, що й ця партія йде до нічийного результату. Проте, Антон у чотирьохтуровому закінченні зміг все ж таки загострити гру. Важко сказати, чи міг все ж таки українець схилити шальки терезів на свій бік, але, чи він не знайшов виграшу, чи його взагалі не було, але мирний підсумок зафіксували. Таким чином наші поступилися – 1,5:2,5.

Лідирують чотири команди, які не втратили жодного очка: збірні Індії, Китаю, Угорщини та В’єтнаму. Збірна України розділяє місця із 7-го по 28-ме. У наших – 8 очок.

У жінок цього разу просто блискуче зіграла лідер команди Юлія Осьмак. Чорними вона вже після дебюту отримала перевагу проти Гюнай Мамедзаде з Азербайджану. А елегантний тактичний удар турою остаточно підкреслив перевагу чорних. І вже на 27-му ході білі склали зброю. Чудове творче і спортивне досягнення Юлії!

Фото: Ukrainian Chess Federation Анна Ушеніна розмірковує над ходом під час шахової партії.

Зважаючи на те, що на інших шахівницях шанси українок були кращі або ж принаймні не гірші, здавалося, що цей матч наші дівчата точно виграють. Але тут почалися справжні дива. Десь до тридцятого ходу в Анни Ушеніної була абсолютно виграшна позиція. Але крок за кроком вона втрачала перевагу й зрештою догралася до нічиєї.

Також певні шанси на перемогу були й в Інни Гапоненко, але тут фортуна також була не на боці нашої команди. Довести справу до кінця Інні не вдалося – лише нічия.

Фото: Ukrainian Chess Federation Інна Гапоненко під час шахової Олімпіади.

А Наталія Букса чорними мала всю партію абсолютно рівну позицію, але вже після контролю вона раптом почала помилятися і довела гру до програшної позиції. Таким чином, несподівано рахунок зрівнявся – 2:2.

Попереду три команди: Індія, Вірменія (несподівано) й Монголія (сенсаційно), які набрали по 10 очок з 10. Українки ділять місця з 6-го по 26-те. У них в активі – 8 очок. Сьогодні наші дівчата зустрічаються зі збірною Сербії.