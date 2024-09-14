Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
«Здається, правди достатньо, щоб з’явилася справедливість. Але маємо ще докласти зусиль», — Снайдер і Жадан на відкритті INDEX
«Здається, правди достатньо, щоб з’явилася справедливість. Але маємо ще докласти зусиль», — Снайдер і Жадан на відкритті INDEX
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Ілон Маск навзав "фашистами" уряд Австралії через закон про соцмережі
Ілон Маск навзав "фашистами" уряд Австралії через закон про соцмережі
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
ГоловнаСпорт

Кріштіану Роналду першим на планеті досяг позначки у 1 мільярд підписників соцмереж

Легендарний футболіст випередив не лише колег-спортсменів, але й поп-зірок.

Кріштіану Роналду першим на планеті досяг позначки у 1 мільярд підписників соцмереж
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Йому належить багато рекордів на полі, але тепер ще й історичне досягнення в інтернеті: Кріштіану Роналду став першою людиною, чиї сторінки у соціальних мережах загалом мають 1 мільярд підписників.

Як зазначає BBC, для підрахунку використовувалися шість платформ: Facebook, YouTube, Instagram, X, а також китайські Weibo та Kuaishou. Рекорд базується на простій сумі фоловерів з усіх мереж: реальних підписників, звичайно, менше, адже деякі стежать за Роналду одразу на кількох інтернет-майданчиках, а деякі акаунти належать ботам чи дублюються. 

Португальський футболіст випереджає за популярністю не лише своїх колег-спортсменів, серед яких і його головний опонент у грі мільйонів Ліонель Мессі. Кріштіану вдалося обійти у боротьбі за мільярд таких зірок як Селена Гомез, Джастін Бібер та Тейлор Свіфт. 

Хоч соцмережі далеко не головна стаття заробітку для Роналду, така кількість підписників зробила свій внесок у те, що Кріштіану був визнаний Forbes найбільш високооплачуваним спортсменом світу. За рік статки португальця зросли на 260 мільйонів доларів.     

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies