Кріштіану Роналду першим на планеті досяг позначки у 1 мільярд підписників соцмереж

Йому належить багато рекордів на полі, але тепер ще й історичне досягнення в інтернеті: Кріштіану Роналду став першою людиною, чиї сторінки у соціальних мережах загалом мають 1 мільярд підписників.

Як зазначає BBC, для підрахунку використовувалися шість платформ: Facebook, YouTube, Instagram, X, а також китайські Weibo та Kuaishou. Рекорд базується на простій сумі фоловерів з усіх мереж: реальних підписників, звичайно, менше, адже деякі стежать за Роналду одразу на кількох інтернет-майданчиках, а деякі акаунти належать ботам чи дублюються.

Португальський футболіст випереджає за популярністю не лише своїх колег-спортсменів, серед яких і його головний опонент у грі мільйонів Ліонель Мессі. Кріштіану вдалося обійти у боротьбі за мільярд таких зірок як Селена Гомез, Джастін Бібер та Тейлор Свіфт.

Хоч соцмережі далеко не головна стаття заробітку для Роналду, така кількість підписників зробила свій внесок у те, що Кріштіану був визнаний Forbes найбільш високооплачуваним спортсменом світу. За рік статки португальця зросли на 260 мільйонів доларів.