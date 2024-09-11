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Ребров не планує подавати у відставку попри другу поразку збірної України в Лізі націй

Олександр Зінченко закликав уболівальників не критикувати Реброва.

Ребров не планує подавати у відставку попри другу поразку збірної України в Лізі націй
Сергій Ребров на післяматчевій пресконференції (архівне фото)
Фото: Дан Балашов/УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував можливість своєї відставки після другої поразки України у Лізі націй. 

"Поки що не йду, почекайте трішки", - відповів Ребров на запитання про можливе звільнення з посади.

В свою чергу, Олександр Зінченко закликав уболівальників не спрямовувати критику на головного тренера збірної після матчу в Празі, в якому Україна поступилась з рахунком 2:3.

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"Я б не розподіляв ці негативні результати на когось — головного тренера чи ще когось. Ми всі — команда: тренерський штаб, гравці. [...] Усі як команда разом перемагаємо та програємо", - сказав Зінченко.

Наступні матчі збірна України проведе 11 та 14 жовтня проти Грузії та Чехії.

  • Збірна України з футболу поступилась Чехії у другому турі цьогорічного розіграшу Ліги націй УЄФА. Матч закінчився з рахунком 3:2 на користь Чехії.
  • Національна збірна України з футболу програла команді Албанії (1:2) у першому турі групового етапу Ліги націй.
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