Українець Олег Дорощук кваліфікувався у фінал Діамантової ліги

Українець Олег Дорощук візьме участь у фіналі Діамантової ліги-2024 з легкої атлетики, хоча й посів сьоме місце в рейтингу, в той час як до фіналу проходили перші шість спортсменів.
Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.
Олег Дорощук зміг кваліфікуватись до фіналу Діамантової ліги завдяки відмові трьох інших учасників: олімпійських чемпіонів Джанмарко Тамбері, Гаміша Керра і Мутаза Баршима.
Таким чином, Дорощук боротиметься за нагороди вже у своєму дебютному сезоні серії.
Титул Діамантової ліги з чоловічих стрибків у висоту розіграють у суботу, 14 вересня. У фіналі Діамантової ліги змагатимуться Шелбі Маківен (США), Ву Санхьок (Республіка Корея), Ромейн Бекфорд (Ямайка), Олег Дорощук (Україна), Томас Кармой (Бельгія), Ян Штефела (Чехія).
- У Цюріху відбувся передостанній етап Діамантової ліги, де виступали українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. У жіночих стрибках у висоту Ярослава Магучіх виборола перше місце з результатом 1.96 м. В свою чергу, Ірина Геращенко з результатом 1.93 зайняла третє місце.
- Отже, у суперфіналі Діамантової ліги в Брюсселі Україна буде представлена двома українками – Ярославою Магучіх тв Іриною Геращенко.