Українець Олег Дорощук кваліфікувався у фінал Діамантової ліги

Це сталось через відмову трьох інших легкоатлетів.

Олег Дорощук з України після однієї зі спроб під час кваліфікації зі стрибків у висоту серед чоловіків на змаганнях з легкої атл

Українець Олег Дорощук візьме участь у фіналі Діамантової ліги-2024 з легкої атлетики, хоча й посів сьоме місце в рейтингу, в той час як до фіналу проходили перші шість спортсменів.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Олег Дорощук зміг кваліфікуватись до фіналу Діамантової ліги завдяки відмові трьох інших учасників: олімпійських чемпіонів Джанмарко Тамбері, Гаміша Керра і Мутаза Баршима.

Таким чином, Дорощук боротиметься за нагороди вже у своєму дебютному сезоні серії.

Титул Діамантової ліги з чоловічих стрибків у висоту розіграють у суботу, 14 вересня. У фіналі Діамантової ліги змагатимуться Шелбі Маківен (США), Ву Санхьок (Республіка Корея), Ромейн Бекфорд (Ямайка), Олег Дорощук (Україна), Томас Кармой (Бельгія), Ян Штефела (Чехія).