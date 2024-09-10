Друга спроба Реброва: чи може Україна подолати команду Чехії?

У вівторок, 10 вересня, збірна України проведе завершальний матч вересневого збору проти Чехії.

Фото: Дан Балашов/УАФ Гравці збірної України під час тренувальної сесії.

У першому турі обидві збірні розпочали новий сезон Ліги націй із поразок. Нагадаємо, збірна України програла збірній Албанії з рахунком 1:2. Чехія ж у виїзному матчі зазнала розгромної поразки від Грузії – 1:4.

Після матчу наставник чехів Іван Гашек критично висловився про гру своїх підопічних, запевнивши, що вони намагатимуться виправитися у матчі з українцями.

“Кожен має право нас критикувати, тому що гра була жахливою. Нам немає виправдань, адже ми були гіршими. Неможливо перемогти, якщо ви граєте лише перші 20 і останні 10 хвилин. Жоден з гравців не виступив оптимально. У матчі з Україною ми повинні досягти результату, інакше мені тут теж нема чого робити. Це абсолютно зрозуміло. Ми повинні показати зовсім інше обличчя та гру. Повинен бути абсолютно інший ентузіазм гравців. Ми будемо грати вдома, це буде зовсім інша гра, ніж з Грузією. Ми повинні виправитися. Ми самі в цьому винні. Вийти з цього ми теж повинні самі, ніхто нам не допоможе", – розповів тренер збірної Чехії.

Матч у Празі стане шостою зустріччю збірних в історії. Команди провели три товариські та дві офіційні зустрічі в рамках дебютного розіграшу Ліги націй сезону 2018/2019. В активі збірної України дві перемоги, дві нічиї та одна поразка.

Фото: Дан Балашов/УАФ Українець Сергій Сидорчук під час тренування.

Окрім статистичних показників очних зустрічей, “синьо-жовті” також випереджають майбутнього суперника в рейтингу ФІФА. В оновленій таблиці кращих збірних ФІФА за липень 2024 року збірна Чехії посідає 47 сходинку, хоча ще у червні вони займали 34 місце. Збірна України натомість опустилася у рейтингу на одну позицію і тепер йде 25-ю.

За інформацією порталу Transfermarkt, загальна вартість збірної Чехії на сьогодні становить 164,45 млн євро, тоді як збірної України — 374,3 млн євро.

Водночас кадрових проблем більше саме в українців. У матчі з Чехією Ребров точно не зможе розраховувати на Артема Довбика та Дениса Попова. Однак, Михайло Мудрик, який пропустив перший тур, зможе зіграти у вівторок.

Збірна Чехії підходить до матчу без кадрових втрат.

Фото: Дан Балашов/УАФ Головний тренер збірної України Сергій Ребров під час тренування.

“Це буде зовсім інша гра. Збірна Чехії більш агресивна, вона грає вдома, ми переглядали її матчі. Ми повинні бути готовими до цього поєдинку”, – відзначив головний тренер національної команди України Сергій Ребров.

Матч Чехія – Україна відбудеться 10 жовтня о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за найцікавішими моментами зустрічі у текстовій онлайн-трансляції на LB.ua.