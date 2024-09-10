Олександр Усик став найбільш високооплачуваним українським спортсменом

У рейтингу топ-15, окрім боксу, лише три види спорту: футбол, баскетбол і теніс.

Видання Forbes підрахувало прибутки українських спортсменів від контрактів, призових та реклами. Найзаможнішим цьогоріч виявився непереможний чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик.

37-річний уродженець Криму, на якого у грудні чекає повторний бій з британцем Тайсоном Ф'юрі, заробив аж 54 мільйони доларів. Решта спорстменів у рейтингу топ-15 суттєво відстають.

До трійки потрапили двоє українських футболістів з клубів Англійської Прем'єр-ліги: Олександр Зінченко має 10 мільйонів в американській валюті, а Михайло Мудрик - 6,6 мільйона.

Далі йдуть представники інших провідних європейських чемпіонатів: Анатолій Трубін з португальської "Бенфіки" заробив 4,2 мільйона, а Артем Довбик, який починав рік в іспанській "Жироні", а нині перебрався до римської "Роми" - 3,9 мільйона доларів.

Найбагатший серед тих, хто грають в Україні, - Георгій Судаков із "Шахтаря", 12 місце та 1,9 мільйона доларів. Окрім боксу та футболу, у рейтингу є представники лише двох інших видів спорту - баскетболу (Святослав Михайлюк і Олексій Лень) і тенісу (Еліна Світоліна та Марта Костюк).