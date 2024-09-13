Ілон Маск навзав "фашистами" уряд Австралії через закон про соцмережі

Власник соціальної мережі X Ілон Маск заявив, що австралійський центристсько-лівий уряд є "фашистами". Бізнесмену не сподобалася законодавча ініціатива карати інтернет-платформи за поширення дезінформації.

Як пише Reuters, законопроєкт змушує соцмережі встановлювати чіткі правила поведінки користувачів, які мають запобігти публікації брехні. Регуляторний орган від уряду буде затверджувати ці норми та запроваджувати свої власні, якщо платформа не виконає цю вимогу. За порушення передбачений штраф у 5% від загального прибутку компанії.

Маск, який вважає себе головним поборником свободи слова у публічному просторі, назвав ці дії австралійської влади "фашизмом". Для нього це вже не перший конфлікт з урядом країни-континента: у квітні мережа X судилася щодо вимоги прибрати дописи про напад на священника у Сіднеї. Прем'єр Австралії Ентоні Албанезе тоді назвав Маска "пихатим мільярдером".