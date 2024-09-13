США послабили військову присутність на Близькому Сході

Міністерство оборони Сполучених Штатів заявило про відхід ударної групи на авіаносці "Теодор Рузвельт" від операційної зони на Близькому Сході. Таким чином Пентагон послаблює присутність у регіоні на тлі зменшення загрози широкомасштабного конфлікту між Ізраїлем та Ліваном і удару з боку Ірану.

Як пише Reuters, авіаносець "Теодор Рузвельт" залишався поблизу близькосхідного узбережжя навіть після того, як на зміну йому прибула група "Авраам Лінкольн", за наказом міністра Ллойда Остіна. Тепер же екіпаж тримає курс на Тихий океан.

Попри відхід ударної групи, у Пентагоні стверджують, що продовжують контролювати ситуацію щодо ймовірної загрози з боку Ірану. У Тегерані все ще не відмовляються від планів "помститися" Ізраїлю за вбивство на їхній території лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.