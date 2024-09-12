Збірна України з шахів стартує на Олімпіаді: склад і шанси на перемогу

11 вересня в Будапешті розпочалися шахові Олімпіади серед чоловіків та жінок. У чоловіків беруть участь 197 команд, у жінок – 184. У чоловіків та жінок по 4 основних гравці та одному – запасному.

Головний показник для визначення місць – сума командних очок, додатковий показник – так званий коефіцієнт Бергера. Потім – кількість індивідуальних очок, сума матчевих очок суперників, за винятком найслабшого.

Фото: FIDE Норвезький шахіст Магнус Карлсен під час шахової партії.

Змагання пройдуть в 11 турів за швейцарською системою. Контроль часу: півтори години на 40 ходів, та пів години до кінця партії з додаванням 30 секунд, починаючи з першого ходу. Серед фаворитів у чоловіків: збірні США (Фабіано Каруана, Веслі Со, Леньєр Домінгес та Левон Аронян), Індії (Сантош Відіт, Рамешбабу Праггнанандхаа, Домараджі Гукеш, Арджун Ерігайсі), Китай (Вей І, Дінь Ліжень, Ю Яньчжі), Узбекистан (Нодірбек Абддусаторов, Ноддірбек Якуббоєв, Явохір Сіндаров), Нідерланди (Аніш Гірі, Йорден Ван Форест).

Також сильні команди Норвегії (на чолі з Магнусом Карлсеном), Німеччини (яких очолює Вінсент Кеймер), Англії (її лідер - Микита Витюгов), Угорщини (куди повернувся Рихард Раппорт), Польщі (Єжі Дуда), Франції за яку виступають Максим Вашьє-Лаграв та Етьєнн Бакро).

Фото: Maria Emelianova/Chess.com Український шахіст Василь Іванчук під час гри.

І, нарешті, збірна України. Склад нашої команди: Андрій Волокитін (2660), Василь Іванчук (2635), ексчемпіон світу Руслан Пономарьов (2654), Антон Коробов (2650) та Володимир Онищук (2610). Чого можна чекати від нашої збірної?

Усього чого завгодно. Такі шахісти як Пономарьов й Іванчук здатні на все. Щодо Руслана, то він у цьому році явно підвищив рівень своєї гри, а, як наслідок, зросли й результати. Василь не демонструє таких творчих досягнень, які колись дали змогу цілком серйозно називати його генієм. Проте, львів’янин завжди з натхненням грає за збірну України. І це його шанс повернутися до шахової еліти.

Антон Коробов демонструє часом чудову гру, але виступає дуже нерівно. Це почалося ще на початку року, коли він боровся за перше місце на знаменитому турнірі «В» у нідерландському Вейк-ан-Зеє. Він мав кілька абсолютно виграшних позицій, але не реалізував їх. У останньому турнірі в Німеччині Коробов зміг посісти друге місце і довів, що знаходиться в чудовій формі. Зважаючи на те, що Антон виступає на четвертій шахівниці, він цілком може стати забійником команди.

А очолить наших гравців Волокитін. Андрій щойно зіграв у сильному турнірі в Поляниці-Здруй. Після двох стартових нічиїх він несподівано зазнав чотирьох поразок поспіль. Але зібрався і здобув дві перемоги. Словом, львів’янин зіграв хоч і не дуже вдало, проте не провалив турнір. Сподіватимемося, що він втримає свою шахівницю.

Фото: Федерація шахів України Андрій Волокітін під час шахової партії.

А головним козирем збірної України, на нашу думку, буде її капітан – Олександр Білявський. Це, без сумніву, один з найкращих тренерів світу. Тонкий психолог та глибокий знавець шахів. Він має усі шанси привести нашу команду (у якої 15-й рейтинг) навіть до медалей.

Щодо його колег-капітанів. Першочергово, привертає увагу Володимир Крамник. Він тренуватиме узбецьких шахістів. Якщо врахувати, що ці молоді хлопці сенсаційно стали чемпіонами на попередній Олімпіаді, то нині їх шанси теж є досить високими.

Жіноча збірна України: без сестер Музичук

Жіноча шахова Олімпіада за своїм складом учасниць є не настільки сильною, як чоловіча. Багато команд виступлять без своїх лідерок. Найбільше вражає збірна Китаю. У них не гратиме четвірка найкращих, а саме: чемпіонка світу Цзю Веньцзю, претендентка на корону Тань Чжуньї, колишня претендентка Лей Тінцзе, а також найсильніша за рейтингом Хоу Іфань. Очевидно, що проти такої команди ніхто не був би здатний нічого зробити. І, як сталося, що в такій країні як Китай четверо найсильніших не виступатимуть на Олімпіаді? Якщо чесно, то це загадка. Отож, хто буде боротися за перемогу?

Першочергово, це збірна Індії (Харіка Дронвалі, Вайшалі Рамешбабу). Утім, і в цій країні є втрати. Відсутність Хампі Конеру – відчутна втрата для рейтинг-фаворитів Олімпіади. За нею йдуть грузинки (Ніно Дзагнідзе, Лейла Джавахашвілі, Ніно Баціашвілі). Капітаном у них, до слова, є знаний український гросмейстер Володимир Тукмаков. Потім йдуть польські шахістки (Аліна Кашлінська, Моніка Сочко, Олександра Мальцевська). Все ж таки четвертими є китаянки. Їх теж у жодному разі не можна недооцінювати.

Фото: FIDE Марія Музичук грає в шахи на одному з турнірів.

І, нарешті, п’ятими за рейтингом є українки. Наші втрати є трохи меншими, ніж китайські, проте теж досить відчутними. На змагання не поїхали сестри Музичук. Давно відомо, що у них конфлікт з Федерацією шахів України. Хто б не мав слушність у конфлікті, але дуже прикро, що обидві сторони не дійшли згоди. Уявімо, що вони грали б… Тоді наша збірна була б серед головних претендентів на перемогу.

А так маємо те, що маємо. Лідером збірної є Юлія Осьмак (2471). Минулого року вона народила дочку, а тепер знову повернулася до справ. Потім іде ексчемпіонка світу Анна Ушеніна (2417). На третій шахівниці віцечемпіонка Європи Наталія Букса (2389). Саме вона може стати головним постачальником очок для збірної. Дуже досвідчена Інна Гапоненко (2324) гратиме слідом. А запасною є Євгенія Долуханова (2304).

Фото: FIDE Наталія Букса під час змагань.

Як і у чоловіків, вважаємо головною постаттю збірної – капітана команди Михайла Бродського. Він знаходиться біля керма з 2011 року. Досвідчений і спокійний, він упевненою рукою веде свій колектив. На останній Олімпіаді наші посіли перше місце. Цього року на це розраховувати важко, а от за медалі поборотися можна.

Усе вирішиться за шахівницями. Уважно слідкуємо за подіями…