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Еліна Світоліна більше не вийде на корт цьогоріч через травму

28-ма ракетка світу візьме павзу на лікування. 

Еліна Світоліна більше не вийде на корт цьогоріч через травму
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна вже вдруге поспіль змушена достроково завершити сезон через стан здоров'я. Після Відкритого чемпіонату США 28-ма ракетка планети більше не планує брати участь у турнірах до завершення туру.

Травми, які супроводжували Еліну упродовж всього року, знову загострилися, тож спосртменка вирішила приділити час лікуванню та відновленню. Оскільки минулоріч вона теж не виступала після US Open, втрата рейтингових очок Світоліній не загрожує.

У 2024 році найкращим досягненням Еліни став вихід до фіналу турніру серії WTA 250 в Окленді. На "гренд-слемах" українка виступила досить рівно: 1/8 фіналу в Австралії, Франції та США і чвертьфінал Вімблдону. На жаль, на Олімпійських іграх у Парижі Світоліна не змогла повторити досягнення Токіо і потрапити до когорти медалістів.

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