Сенсація від українських шахістів на Олімпіаді: перемогли збірну США

Перевага американських шахістів складала від 50 до 130 пунктів у рейтингу.

Українець Василь Іванчук під час гри в шахи.

У перших трьох турах суперники українців були далекі від топових. Чоловіча команда у третьому турі грала проти збірної Австралії.

Несподівано на другій шахівниці сталася справжня катастрофа. Василь Іванчук білими мав невеличку перевагу. Хоча вибір розмінного варіанту французького захисту, можливо, був не найкращим, але хто ж може давати поради загальновизнаному генію шахів! Щобільше, Василь отримав хоча й невеличку, але ж перевагу. Втім, перетворити її на дещо суттєве йому не вдалося, а перед самим контролем наш ветеран неймовірним чином проґавив чисту фігуру. І львів’янин змушений був зупинити годинник.

Фото: Ukrainian Chess Federation Василь Іванчук з України грає на шаховій Олімпіаді.

Лідер команди Андрій Волокитін зіграв унічию. Тепер перед Антоном Коробовим (четверта шахівниця, білими) та Русланом Пономарьовим (третя, чорними) стояло вельми нелегке завдання. Проте, вони чудово впоралися з ним. Руслан ще раз довів свою відмінну техніку, а Антон вправно переграв суперника. Перемога української збірної – 2,5:1,5.

Фото: Ukrainian Chess Federation Антон Коробов під час шахової партії.

Наступного дня на них чекали фаворити Олімпіади – американці. Думається, мало хто робив оптимістичні прогнози для наших хлопців, адже на кожній з чотирьох шахівниць перевага американців була від 130 до 50 пунктів!

Дійсно, матч складався непросто для наших. Щоправда, на першій шахівниці Волокитін чорними спромігся зрівняти гру. А це вельми нелегке завдання проти великого знавця теорії Фабіано Каруани.Але, очевидно, Андрія підвели нерви. Він припустився неприємної помилки, після чого американець продемонстрував філігранну техніку.

Не найкращі шанси були в Іванчука проти Веслі Со та Пономарьова, який грав із Леньєром Домінгесом. І лише позиція Коробова проти Роя Робсона могла вселяти оптимізм.

Фото: Ukrainian Chess Federation Руслан Пономарьов з України думає над ходом під час шахової партії.

Але Руслан, як у свої найкращі роки, продемонстрував прекрасні якості захисника й врятував партію. А Василь після вчорашньої прикрої поразки в один момент заграв просто чудово. Довгий час він тримав оборону, а коли його суперник припустився помилки, раптом перехопив ініціативу.

На Веслі зміна ситуації вплинула негативно і він розгубився. А наприкінці партії Іванчук діяв уже бездоганно. Під загрозою невідпорного мату американець змушений зупинити годинник.Також чудово діяв і Коробов. Він повільно, проте невідворотно нарощував свою перевагу. І хоча Робсон міг здатися давно, але результат партії був уже очевидним. Отож, українці здобули сенсаційну перевагу з рахунком 2,5:1,5!

Фото: Ukrainian Chess Federation Андрій Волокитін (ліворуч) під час шахової партії.

Тепер наші хлопці потрапили до числа 8 команд, у яких є стовідсотковий результат – 8 очок з 8. Сьогодні українці зустрінуться із господарями – збірною Угорщини. Безумовно, це – сильний і досвідчений колектив, але ж не американці!

У жінок у третьому раунді збірна Ізраїлю намагалася чинити опір українкам. Проте, якщо Юлія Осьмак (чорні) та Євгенія Долуханова (білі) зіграли внічию, то досвідчені Анна Ушеніна (білими) та Інна Гапоненко (чорними) змогли перемогти. Загальний рахунок – 3:1 на користь наших дівчат.

Фото: Ukrainian Chess Federation Юлія Осьмак під час шахової Олімпіади.

Наступного дня на українок чекав неприємний сюрприз. Здавалося б, зі збірної Туреччини наші дівчата розберуться без проблем. Та не так сталося, як гадалося…Осьмак, граючи білими, не здобула по дебюту переваги, навіть отримала трохи гіршу позицію проти Катерини Аталік. Проте, Юлія упевнено зрівняла шанси й досягла нічиєї. Зауважимо, що її суперниця набагато сильніша за своїх партнерок по команді.

Ушеніна досить швидко погодилася чорними на нічию. Можливо, вона могла ще поборотися за перемогу, але…

Як завжди, упевнено грала Букса. Вона захопила стратегічно важливий пункт d5, а потім виграла пішака, а зрештою й партію.

Фото: Ukrainian Chess Federation Українка Наталія Букса під час шахової партії.

Довгий час Долуханова, яка грала чорними, зберігала рівновагу. Але невдовзі після контролю дався взнаки брак досвіду. Євгенія припустилася фатальної помилки й програла, а матч закінчився унічию – 2:2.

На чолі таблиці йдуть сім команд, які не втратили жодного очка, а українки гратимуть проти азербайджанок – дуже серйозної команди.